CM HANDBAL | Rusoaicele nu dau nicio sansa Romaniei! "Nu ne pot produce surprize." Cum vad situatia din grupa

Romania va intalni Rusia in primul meci din Main Round, duminica, la ora 08:00.

Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins-o pe Ungaria cu 28-27 intr-un meci minunat si s-a calificat in grupele principale ale Campionatului Mondial din Japonia.

Primul meci din Main Round va fi impotriva Rusiei si va avea loc duminica, la ora 08:00.

Daria Dmitrieva, campioana olimpica la Rio, nu crede ca romancele pot surprinde in vreun fel selectionata Rusiei.

"Cel mai tare adversar este Spania, indiscutabil. Romania si Muntenegru nu ne pot produce surprize, in schimb Spania ar putea veni cu ceva bou, are un joc care ne-ar putea crea probleme. Asta chiar daca Ambros Martin le cunoaste destul de bine si pe spaniole, la fel si pe romance.

Avem o echipa tare, Yaroslava Frolova a facut un meci mare iar Anna Vyakhireva a fost fenomenala, a jucat 55 de minute, aproape ca nu a fost schimbata deloc! Poate nu inscrie, dar pasele sale sunt esentiale in jocul echipei", a declarat handbalista din Rusia inaintea meciului cu Romania.

Daria Dmitrieva nu evolueaza la aceste Mondiale din cauza unei accidentari suferite in vara.