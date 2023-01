Echipa Franţei, campioana olimpică en titre, a debutat cu o victorie la Campionatul Mondial de handbal masculin 2023, 26-24 (14-13) cu Polonia, miercuri, la Katowice, în Grupa B a competiţiei găzduite de Polonia şi Suedia.

Gazdele au reuşit să facă o figură onorabilă în faţa sextuplei campioanei mondiale, care a avut în centrul Kentin Mahe cel mai bun marcator, cu 5 goluri. De la polonezi Szymon Sicko a înscris 7 goluri.

''Les Bleus'' au părut că se desprind în primar repriză, dar polonezii au revenit şi la pauză diferenţa a fost de un gol (14-13) în favoarea francezilor.

Polonia a făcut un joc bun şi după pauză, dar pe final, din min. 49, de la 21-21, a avut o perioadă de şase minute în care nu a reuşit să înscrie, iar echipa pregătită de Guillaume Gille a făcut diferenţa, marcând trei goluri consecutive, prin Thibaud Briet, Ludovic Fabregas şi Kentin Mahe (24-21).

Joi va avea loc celălalt meci al grupei, Arabia Saudită - Slovenia.

Primele trei clasate din fiecare grupă se califică în faza principală a competiţiei. Agerpres

