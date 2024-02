„Meci de infarct pentru toată lumea!” David Ginesta Montes, după ce i-a adus prima victorie Rapidului în fața CSM-ului + Reacția Denisei Șandru 

Într-o atmosferă de vis, desfășurată sub scandările a 2.000 de fani, Rapidul a reușit să o învingă în premieră pe CSM București, care era neînvinsă în Liga Florilor de doi ani. Jucătoarele lui David Ginesta Montes au bifat o prestație impecabilă în fața campioanei en-titre, la capătul unui meci spectaculos.

Ce a spus antrenorul Rapidului după ce a reușit prima victorie în fața CSM-ului

David Ginesta Montes a vorbit la finalul meciului spectaculos, extrem de mulțumit de rezultat, dar și de prestația handbalistelor sale.

„Meciul cred că a fost de infarct pentru toată lumea. Eu sunt foarte fericit pentru că am câștigat, dar a fost un meci foarte greu, cred că am știut foarte bine ce trebuie să jucăm în apărare și în atac, cred că am jucat inteligent și nu am mai avut emoții în ultimele 5 minute din meci. Știm foarte bine că am avut probleme în ultimele 5 minute din meciurile grele, azi am știut să gestionăm acest timp și am câștigat.

CSM e în fața noastră, noi trebuie să ne câștigăm fiecare meci, după vom vedea unde suntem. Pentru noi acum obiectiv este locul 2, pentru că CSM are 6 puncte avans, trebuie să fim pregătiți, dacă CSM mai pierde alte meciuri, noi vrem, dar nu depinde de noi. Vrem să fim cât de sus putem.

Cred că e un punct foarte important de început pentru mentalitate nouă, pentru că bineînțeles că am pierdut meciuri foarte importante în această lună, dar acum e un început nou. Trebuie să recuperăm fetele accidentate, apoi vom avea 20 de jucătoare pregătite pentru finalul de sezon.

Sunt mândru de toate jucătoarele, am lucrat mult, meritam un meci exact cum s-a desfășurat astăzi. Pentru noi a fost foarte importantă această victorie, sunt foarte bucuros și fericit pentru tot Rapidul, pentru această galerie. Am meritat un meci atât de frumos.

Pentru mine sunt trei puncte, CSM face sezonul ei, noi îl facem pe al nostru, fiecare trebuie să lucreze în dreptul lui”, a declarat David Ginesta Montes.

Denisa Șandru: „Ne-am dorit foarte mult victoria!”

Denisa Șandru a avut și ea o zi mare, remarcându-se cu parade senzaționale în fața „tigroaicelor”. Denisa i-a pus mari probleme colegei de la națională, Cristina Neagu, care și-a trecut în cont extrem de multe ratări în meciul de miercuri seară.

„Minunat, ce pot să zic, mă bucur enorm că am obținut această victorie. Ne-am dorit foarte mult, mai ales că am jucat acasă și că ne-am oferit nouă, dar și suporterilor o bucurie. Nu știu dacă s-a relansat campionatul, e lung, mai sunt multe meciuri. Sunt două puncte importante, ne dorim să nu mai pierdem, vrem să obținem victorii și vedem la final unde ne clasăm. Ne bucurăm de victoria aceasta pentru că am muncit și ne-am dorit de mult.

(n.r. prima victorie a Rapidului cu CSM) Tocmai de asta spun că ne-am dorit de mult să obținem această victorie, au fost meciuri tensionate între noi, ne-am luptat tot timpul, dar astăzi a fost ziua noastră.

Am avut o zi bună, nu știu dacă i-am apărat neapărat Cristinei, mă bucur că am ajutat echipa. Nu e important cui și la cine am apărat, important e că am putut ajuta echipa și împreună cu Diana ne-am putut completa și să ajutăm fetele.

Tot timpul e plăcut să jucăm acasă, mai ales cu susținerea suporterilor și în Sala Polivalentă, la fel, avem parte și de un număr mai mare. Mă bucur că le-am oferit astăzi o bucurie.

Sunt șanse în Liga Campionilor, normal, într-adevăr, trebuie să batem în următoarele două meciuri și depindem și de celelalte rezultate, dar cât timp există șanse, ne vom lupta până la capăt.

(n.r. dacă a fost un meci de nivelul Champions League) Da, normal, indiscutabil, ambele echipe s-au luptat enorm, a fost un efort mare din partea amândurora, a fost cred că un meci frumos văzut și din tribune, cred că astăzi am meritat victoria. Am avut șanse mai bune, ne-a mers și apărarea, cred că în apărare am câștigat mult și am fructificat ocaziile, ne-a funcționat totul astăzi.

Ne simțim bine și la Mioveni, am obținut și acolo victorii importante, Sala Polivalentă e mai mare, dar lumea e alături de noi și acolo, ne dorim să câștigăm, indiferent de unde suntem”, a spus Denisa.