Duminică s-au încheiat meciurile din optimile Ligii Campionilor, iar rezultatele au stabilit programul complet al sferturilor de finală, în care vor juca şi două echipe româneşti: campioana CSM Bucureşti şi, în premieră, Gloria Bistriţa.

CSM Bucureşti, calificată direct în sferturi

CSM Bucureşti s-a calificat direct în sferturi, după ce s-a clasat pe locul 2 în grupa B, în timp ce Gloria Bistriţa a jucat şi optimi, fază în care a eliminat formaţia Ikast.

Rezultatele complete din optimi: Gloria Bistriţa – Ikast (35-34, 37-28), FTC Budapesta - Borussia Dortmund (31-25, 27-27), Team Esbjerg – Podravka (37-26, 31-29) şi Odense – DVSC Debrecen (37-32, 34-34).

Tabloul complet al sferturilor

Ca urmare, în sferturi se vor duela echipele Odense Handbold – Gyor ETO, Gloria Bistriţa – Brest, FTC Budapesta – Metz Handball şi Team Esbjerg – CSM Bucureşti, în 18-19 şi 25-26 aprilie.

Câştigătoarele din dubla manşă se vor califica la Turneul Final Four, care va avea loc la Budapesta, în 6-7 iunie.

