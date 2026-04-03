Formația bucureșteană ce a învins formaţia turcă Kepesz BSK, scor 35-28 (17-15), în finala turneului preliminar 4. Gloria Bistriţa a ratat calificarea şi joacă pentru locul 3 în turneul său.

Principala marcatoare pentru echipa de junioare a campioanei României a fost Maria Antonescu, autoare a 9 goluri. A secondat-o, cu 8 reuşite, Maria Sprîncenatu, urmate de Maria Petrache, cu 7.

În primul meci al turneului preliminar de la Ankara, CSM Bucureşti a învins formaţia Odense, cu 33-29, în semifinale.

Cu două victorii, CSM Bucureşti se califică la Turneul F4 al Ligii Campionilor la junioare, care va avea loc la Budapesta, în 6-7 iunie, înaintea celui similar la senioare.

La Bistriţa, unde Gloria găzduieşte turneul preliminar 3, finala va fi jucată de echipele Team Esbjerg – DVSC Debrecen.

Gloria Bistriţa va juca pentru locul 3, cu DVSC Debrecen, astfel că a ratat şansa la F4, după ce a pierdut în semifinale, scor 26-32, cu Team Esbjerg.

EHF Youth Club Trophy se organizează pentru prima dată la feminin, la categoria de vârstă U17, iar din cele 16 echipe participante, 13 aparţin cluburilor angrenate în Liga Campionilor la senioare, între care CSM Bucureşti şi Gloria Bistriţa, ambele calificate în sferturi şi cu speranţe la Turneul F4.

