Alexandru Hațieganu
Liga Zimbrilor și Liga Florilor sunt transmise de Pro Arena și VOYO.

Potaissa Turda a învins-o pe CSM Constanţa cu scorul de 31-26, duminică, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 7-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.

Vicecampioana din Liga Zimbrilor a dominat meciul de la un capăt la altul, iar în urma acestui succes a urcat pe podium.

Ivan Mosic a marcat 6 goluri pentru gazde, iar Irakli Kbilashvili şi Mateusz Piechowski au reuşit câte 5.

Adama Sako şi Tudor Buguleţ au înscris câte 7 goluri pentru constănţeni.

Clasamentul din Liga Zimbrilor, cu liderul HC Buzău urmat de patru echipe cu același număr de puncte

1. ACS HC Buzău 11 puncte (6 jocuri)

2. CS Dinamo Bucureşti 8 p (6 j)

3. AHC Potaissa Turda 8 p (6 j)

4. SCM Politehnica Timişoara 8 p (6 j)

5. CSM Vaslui 8 p (6 j)

6. CSM Bucureşti 7 p (6 j)

... 

Info: Agerpres

Foto: AHC Potaissa Turda

