Potaissa Turda a învins-o pe CSM Constanţa cu scorul de 31-26, duminică, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 7-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.

Vicecampioana din Liga Zimbrilor a dominat meciul de la un capăt la altul, iar în urma acestui succes a urcat pe podium.

Ivan Mosic a marcat 6 goluri pentru gazde, iar Irakli Kbilashvili şi Mateusz Piechowski au reuşit câte 5.

Adama Sako şi Tudor Buguleţ au înscris câte 7 goluri pentru constănţeni.

