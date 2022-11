Ce viteză a atins mingea decisivă trimisă de Bianca 'Bazooka' Bazaliu în meciul cu Spania 

Finalul meciului a fost de-a dreptul spectaculos și plin de tensiune. Cu 10 secunde înainte de final, naționala lui Florentin Pera a fost egalată la 27, însă româncele mai aveau un atac rapid și o singură șansă să aducă victoria.

Hosu i-a pasat rapid lui Pintea pentru a repune de la centru, mingea a ajuns la Neagu, care i-a pasat lui Bazaliu, jucătoarea și-a ridicat capul spre poartă, a realizat că nu mai este timp să construiască un atac și a aruncat cu putere. Portarul Spaniei, Aala Rotaetxe, a încercat să respingă mingea însă i-a dat palma peste cap și a intrat în poartă.

Ce viteză a atins mingea aruncată de Bianca Bazaliu

Bianca Bazaliu (25 ani) a fost astfel „eroina” naționalei României, care a început cu dreptul grupa principală. Deși senzorul KINEXON și cel din iBall nu au reușit să măsoare viteza și distanța golului, în urma măsurătorilor preliminare din sală s-a concluzionat că distanța de aruncare ar fi de 14.6 metri, iar viteza atinsă de minge a fost de 107.26 km/h, după cum informează We Love Handball România.

Nu este cea mai în forță aruncare a Biancăi Bazaliu la acest turneu, după cum informează ehfeuro.eurohandball.com. Românca are recordul de viteză al turneului, însă pentru o aruncare din meciul cu Franța, care a atins 114.98 km/h, la egalitate cu Ana Gros, de la Slovenia. Podiumul este completat de Tena Japundza din Croația, cu 114.01 km/h.

„Am auzit că golul a făcut înconjurul lumii, e foarte tare, cel mai tare, în primul rând, este că am reușit să luăm cele două puncte și sunt foarte mândră de echipă, că am luptat până la final și nu am renunțat și vreau să le felicit și să le mulțumesc. Mă simt onorată să primesc atâtea mesaje, le mulțumesc tuturor, îmi cer scuze că nu pot răspunde la toate mesajele, dar cu siguranță le-am citit și vreau să le mulțumesc”, a declarat Bianca într-un scurt interviu acordat după meci.