„La asta m-am gândit când am decis să arunc!” Reacția Biancăi Bazaliu după super-golul marcat cu Spania 

Finalul meciului dintre România și Spania a fost unul de infarct, încheiat însă cu o bucurie uriașă a „tricolorelor” care au 'împușcat' victoria în ultima secundă. Cu 10 secunde înainte de final, naționala lui Florentin Pera a fost egalată la 27, însă româncele mai aveau un atac rapid și o singură șansă să aducă victoria.

Hosu i-a pasat rapid lui Pintea pentru a repune de la centru, mingea a ajuns la Neagu, care i-a pasat lui Bazaliu, jucătoarea și-a ridicat capul spre poartă, a realizat că nu mai este timp să construiască un atac și a aruncat cu putere. Portarul Spaniei, Aala Rotaetxe, a încercat să respingă mingea însă i-a dat palma peste cap și a sărit direct în plasă.

????????????????????????????????????????????????!! ???? Bianca Bazaliu gives Romania the win on the buzzer!! ???????? What a moment! ????#ehfeuro2022 | #playwithheart pic.twitter.com/xOlDjibeeg