CSM București a încheiat în avantaj prima repriză a duelului cu Minaur Baia Mare, scor 15-14. Cel mai important eveniment din prima parte a meciului a fost accidentarea lui Iuliei Dumanska.

Dumanska a urlat de durere și nu a putut continua partida



Iulia Dumanska a încercat o paradă spectaculoasă, dar a aterizat rău și s-a accidentat la gleznă.

Portarul lui Minaur Baia Mare, care este dorit chiar de CSM București, a urlat de durere și a părăsit terenul după ce a primit îngrijiri medicale.

