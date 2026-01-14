CSM București a încheiat în avantaj prima repriză a duelului cu Minaur Baia Mare, scor 15-14. Cel mai important eveniment din prima parte a meciului a fost accidentarea lui Iuliei Dumanska.
Dumanska a urlat de durere și nu a putut continua partida
Iulia Dumanska a încercat o paradă spectaculoasă, dar a aterizat rău și s-a accidentat la gleznă.
Portarul lui Minaur Baia Mare, care este dorit chiar de CSM București, a urlat de durere și a părăsit terenul după ce a primit îngrijiri medicale.
Ulterior, aceasta a reintrat pe teren, nefiind vorba despre o accidentare atât de gravă.
Lotul echipei CS Minaur Baia Mare (10 meciuri)
Portar: 53. Yuliya Dumanska (10/5), 16. Clara Beatrice Preda (1/0), 85. Daria Maria Tocaciu (9/0)
Extremă stânga: 21. Fie Woller (10/48), 15. Denisa Romaniuc (10/1)
Inter stânga: 13. Maria Gomes de Costa (10/31), 6. Emilia Anna Galinska (0/18), 24. Maria Groșan
Centru: 2. Andreea Maria Ianăși (9/8), 4. Sorina Florentina Brîndușa, 5. Cristina Hrihor, 33. Amelia Julia Lundback (10/37), 84. Dziyana Ilyna (10/21), 8. Teodara Lavinia Damian
Inter dreapta: 28. Nikoletta Papp (10/19), 14. Mălina Maria Avădanei (5/1), 99. Anca Georgiana Mițicuș (10/3)
Extremă dreapta: 10. Jessica Quintino Ribeiro (10/39), 25. Eliza Lăcusteanu (8/5)
Pivot: 93. Alba Chiara Spugnini Santome (10/52), 17. Andriyana Naumenko (8/3)
Oficiali: Joao Alexandre Ferreira Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop
Lotul echipei CSM București (11 meciuri)
Portari: 1. Gabriela Moreschi, 16. Evelina Maria Louise Eriksson, 98. Daciana Hosu (1)
Jucătoare de câmp: 2. Mihaela-Andreea Mihai (16), 5. Maria Alexandra Voicu, 9. Dana Andreea Rotaru, 10. Inger Smits (18), 14. Ðurdina Jaukovic (28), 15. Ema Friis (30), 17. Elizabeth Omoregie (38), 20. Irina Andreea Maxim (1), 21. Alexandra Szoke Dindiligan (25), 22. Kristina Novak (26), 25. Trine Ostergaard Jensen (35), 28. Merel Freriks (12), 34. Tanja Brnovic (23), 61. Valeriia Maslova (30), 77. Crina Elena Pintea (22), 88. Anne Mette Hansen (55)
Oficiali: Adrian Vasile, Iulia Curea, Alina Iordache, Iulian Creangă / din etapa 8: Iulia Curea, Alina Iordache, Iulian Creangă / din etapa 10, antrenor principal este Bojana Popovic