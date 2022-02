Bogdan Voina și-a anunțat candidatura pentru șefia FRH. "Joc activ!" Mesajul impresionant al fostului handbalist

Bogdan Voina și-a anunțat printr-un program complex intrarea în cursa pentru șefia Federației Române de Handbal, for condus în prezent de Alexandru Dedu.

Fiul celebrului Radu Voina a anunțat pe pagina sa de Facebook cum vrea să redreseze sportul cu mingea pe semicerc, o disciplină cu o istoria impresionantă în România, atât la feminin, dar mai ales la masculin.

"Handbalul românesc intră în joc pasiv. Amenințarea e acolo, brațul e deja ridicat și n-aș vrea să lungim atacul până la ultima pasă, pentru că, de cele mai multe ori, se încheie cu o ratare.

Nu vreau să simțim presiunea timpului și să tragem cu ochiul spre cronometru. Nu vreau să fim la limită cu nimic din ce ne propunem; vreau să ne facem timp să proiectăm și să implementăm tot ce visăm pentru handbalul nostru.

Vreau să construim, să jucăm curajos, asumat și profesionist. Vreau să dăm "restart" unui sport al cărui potențial se prăbușește în ultimii ani.

Vreau să JUCĂM ACTIV la toate capitolele și, astfel, să ducem România din nou către medalii.

Mă doare să văd că naționala noastră a mers la Campionatul Mondial cu obiectivul de a încheia turneul măcar pe locul 10 și nici asta nu am reușit, iar la final ne-am clasat pe 13.

Locul ăsta nu are cum să fie cu noroc așa că, păstrând ritmul, ne îndreptăm, încet și sigur, spre un dezastru în viitorul apropiat. E nevoie de un RESTART în handbal, până nu e prea târziu.

Sunt convins că, împreună cu echipa mea, putem să schimbăm cursul lucrurilor și să redăm handbalului nostru strălucirea de altădată, iar din acest motiv vă anunț oficial că am hotărât să CANDIDEZ PENTRU POSTUL DE PREȘEDINTE AL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE HANDBAL.

Vreau să văd copii care să iubească sportul ăsta încă de la prima minge "lipită" de mână, vreau să văd antrenori care să îi pregătească vizualizându-i pe toți purtând tricolorul și vreau să văd modele profesioniste în toate structurile handbalului românesc. Am avut norocul și marea onoare să cresc având ca modele jucătorii legendari care au câștigat titluri mondiale pentru Romania.

Alături de tatăl meu, ei sunt supereroii mei și consider că nu trebuie uitați. Indiferent de trecerea timpului și de cât de puțin se mai scrie astăzi despre acești campioni, ei întotdeauna vor ști ce e mai bine pentru handbalul nostru și vor refuza să creadă că o națiune care a fost de 4 ori cea mai bună a lumii bate azi la poarta lumii a treia după o bătaie luată de la Kosovo.

Respir handbal. Am trăit 11 ani în Franța, unde m-am dezvoltat atât ca handbalist, dar mai ales ca om, însă mereu mi-am dorit să mă întorc în România după ce termin studiile și handbalul, ca să văd că și aici, acasă, putem face lucrurile ca acolo. Chiar dacă acum părem departe de ce reușesc francezii, eu mereu am fost convins că se poate; și nici acum nu mi se pare imposibil. Mă bucur că m-am întors și că am rămas aici; nu voi pleca nicăieri și nu voi putea sta departe de handbal nicio clipă în viața mea, indiferent de rezultatele de pe tabelă sau de rezultatul acestor alegeri", a scris Bogdan Voina, pe pagina sa de Facebook.

Apreciat în lumea handbalului românesc, unde e o voce puternică, autorizată, care și-a argumentat solid mereu discursul, Bogdan Voina sună adunarea pentru revigoarea unui sport la toate nivelurile.

"S-a greșit mult în ultimii 8 ani, dar azi nu mai contează cine a făcut-o. Nu ne putem pierde timpul arătând cu degetul, important e să conștientizăm punctul în care ne aflăm și să venim cu soluții reale pentru a salva handbalul nostru. Trebuie să fim conectați la "miezul" problemei și să coborâm în sală că să aflăm adevărul de pe parchet.

Doar astfel, din "teren", putem veni cu cele mai bune propuneri, după ce luăm "pulsul" lucrurilor și ascultăm dorințele și nevoile tuturor celor implicați direct în fenomen.

Acești oameni au nevoie de cineva activ acolo, în permanență lângă ei. Știu că mă pot baza pe expertiza și buna credință a celor care iubesc cu adevărat handbalul. Eu mă simt ca și cum nu m-aș fi retras niciodată și mă consider un norocos că, după încheierea prematură a carierei de jucător, am rămas în handbal, lângă oamenii care iubesc acest sport și care vor să se mândrească cu el.

Fie că am comentat meciuri sau pur și simplu că mi-am susținut din tribună prietenii sau foștii colegi, handbalul nu a încetat să mă facă fericit, iar acum vreau să-i dau și eu înapoi cel puțin cât mi-a oferit el.

Cum voi fi eu ca președinte? Pot să vă spun cum voi continua să fiu ca OM, pentru că președinte mă voi numi doar în acte, iar handbalul nu are nevoie de un președinte închis în birouri, ci de om printre oamenii care reprezintă acest sport.

Voi fi un om deschis la dialog care întotdeauna va încuraja munca în echipă, inițiativa, asumarea, corectitudinea și profesionalismul. Un om care va garanta că strategia din programul campaniei lui nu va rămâne doar o promisiune.

Toate lucrurile de mai sus nu pot să ducă decât către progres și performanță. Nu voi fi genul de om care va sta departe de teren, ci omul care va avea BIROUL PE SEMICERC. Acolo mă veți găsi, acolo vom discuta problemele și tot de acolo vor pleca și soluțiile. Sunt multe de făcut, dar pentru asta sunt aici", a mai scris Bogdan Voina.