FC Barcelona şi Liverpool, două dintre pretendentele la trofeu, au obţinut victorii clare în deplasare, miercuri seara, în etapa a şaptea a Ligii Campionilor la fotbal.
Ce s-a întâmplat miercuri seara: Robert Lewandowski, gol și autogol
FC Barcelona a dispus cu 4-2 de Slavia Praga, fără a impresiona. Catalanii au primit două goluri în urma unor cornere, marcate de Vasil Kusej (10) şi Robert Lewandowski (autogol, 44), din care a ricoşat nefericit o minge deviată. Fermin Lopez a reuşit o dublă (34, 42), celelalte goluri fiind semnate de Dani Olmo (63) şi de Robert Lewandowski (71).
Robert Lewandowski a ajuns la 114 goluri marcate în cupele europene, fiind devansat de Cristiano Ronaldo (145) şi Lionel Messi (132).
Liverpool a câştigat la scor de forfait pe Stade Velodrome, 3-0 cu Olympique Marseille, prin golurile înscrise de Dominik Szoboszlai (45+1), Geronimo Rulli (autogol, 73) şi Cody Gakpo (90+3).
Bayern Munchen a trecut de Union Saint-Gilloise cu 2-0, ambele goluri fiind marcate după pauză de Harry Kane (52, 55 - penalty). Atacantul englez putea realiza hat-trick-ul, dar a ratat un penalty (80). Bavarezii au jucat o jumătate de oră în inferioritate numerică, după eliminarea lui Kim (63).
Ce au făcut românii Dennis Man și Vlad Dragomir, amândoi titulari în Champions League
Newcastle United a învins-o pe PSV Eindhoven fără drept de apel, cu 3-0, golurile ''coţofenelor'' fiind semnate de Yoane Wissa (8), Anthony Gordon (30) şi Harvey Barnes (65). Atacantul român Dennis Man a jucat la PSV timp de 63 de minute.
Chelsea a învins-o pe FC Pafos doar cu 1-0, unicul gol al meciului fiind înscris de ecuadorianul Moises Caicedo (78). Mijlocaşul român Vlad Dragomir a jucat 89 de minute la campioana Ciprului.
Juventus a dispus cu 2-0 de Benfica, la Torino, prin golurile marcate de francezul Khephren Thuram (55) şi americanul Winston McKennie (64). Echipa antrenată de Jose Mourinho a avut şansa golului de onoare, dar grecul Vangelis Pavlidis a ratat un penalty (81). Oaspeţii au avut şi o bară, prin norvegianul Fredrik Aursnes.
Athletic Bilbao a obţinut o victorie nescontată la Bergamo, 3-2 cu Atalanta. Gazdele au marcat primele, prin Gianluca Scamacca (16), dar bascii au fost mai buni după pauză, punctând prin Gorka Guruzeta (58), Nico Serrano (70) şi Robert Navarro (74). Nikola Krstovic (88) a readus speranţa în tabăra gazdelor, dar a fost prea târziu.
Înaintea ultimei etape, Arsenal şi Bayern sunt singurele două echipe calificate direct în optimile de finală, ”tunarii” având punctaj maxim după șapte etape și un golaveraj 20-2!
Rezultatele și marcatorii etapei a şaptea din Champions League
Marţi
Kairat Almaty - Club Brugge 1-4
Au marcat: Adilet Sadîbekov 90+2, respectiv Aleksandar Stankovic 32, Hans Vanaken 38, Romeo Vermant 74, Brandon Mechele 84.
Bodo/Glimt - Manchester City 3-1
Au marcat: Kasper Hoegh 22, 24, Jens Hauge 58, respectiv Rayan Cherki 60.
Cartonaş roşu: Rodri (City) 62.
FC Copenhaga - Napoli 1-1
Au marcat: Jordan Larsson 72, respectiv Scott McTominay 39.
Jordan Larsson a ratat un penalty în min. 72 (a apărat Vanja Milinkovic-Savic).
Cartonaş roşu: Thomas Delaney (FC Copenhaga) 35.
Inter Milano - Arsenal 1-3
Au marcat: Petar Sucic 18, respectiv Gabriel Jesus 10, 31, Victor Gyokeres 84.
Olympiacos Pireu - Bayer Leverkusen 2-0
Au marcat: Costinha 2, Mehdi Taremi 45+1.
Real Madrid - AS Monaco 6-1
Au marcat: Kylian Mbappe 5, 26, Franco Mastantuono 52, Thilo Kehrer (autogol) 55, Vinicius Junior 63, Jude Bellingham 80, respectiv Jordan Teze 72.
Sporting Lisabona - Paris Saint-Germain 2-1
Au marcat: Luis Javier Suarez 74, 90+1, respectiv Hvicea Kvaraţhelia 79.
Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 2-0
Au marcat: Cristian Romero 14, Dominic Solanke 37.
Cartonaş roşu: Daniel Svensson (Borussia) 26.
Villarreal - Ajax Amsterdam 1-2
Au marcat: Tanitoluwa Oluwaseyi 49, respectiv Oscar Gloukh 61, Oliver Edvardsen 90.
Miercuri
Galatasaray Istanbul - Atletico Madrid 1-1
Au marcat: Marcos Llorente 20 (autogol), respectiv Giuliano Simeone 4.
Qarabag FK - Eintracht Frankfurt 3-2
Au marcat: Camilo Duran 4, 80, Bahlul Mustafazade 90+4, respectiv Can Yilmaz Uzun 10, Fares Chaibi 78 - penalty.
Atalanta - Athletic Bilbao 2-3
Au marcat: Gianluca Scamacca 16, Nikola Krstovic 88, respectiv Gorka Guruzeta 58, Nico Serrano 70, Robert Navarro 74.
Bayern Munchen - Union Saint-Gilloise 2-0
Au marcat: Harry Kane 52, 55 - penalty.
Harry Kane a ratat un penalty în min. 80 (bară).
Cartonaş roşu: Min-jae Kim (Bayern) 63.
Chelsea - Pafos FC 1-0
A marcat: Moises Caicedo 78.
Juventus Torino - Benfica Lisabona 2-0
Au marcat: Khephren Thuram 55, Winston McKennie 64.
Vangelis Pavlidis (Benfica) a ratat un penalty în min. 81 (şut pe lângă poartă).
Olympique Marseille - Liverpool 0-3
Au marcat: Dominik Szoboszlai 45+1, Geronimo Rulli (autogol) 73, Cody Gakpo 90+3.
Newcastle United - PSV Eindhoven 3-0
Au marcat: Yoane Wissa 8, Anthony Gordon 30, Harvey Barnes 65.
Slavia Praga - FC Barcelona 2-4
Au marcat: Vasil Kusej 10, Robert Lewadowski (autogol) 44, respectiv Fermin Lopez 34, 42, Dani Olmo 63, Robert Lewadowski 71.
Clasamentul din Champions League înaintea ultimei etape
1 Arsenal 7 7 0 0 20-2 21 CALIFICATĂ ÎN OPTIMI
2 Bayern Munchen 7 6 0 1 20-7 18 CALIFICATĂ ÎN OPTIMI
3 Real Madrid 7 5 0 2 19-8 15
4 Liverpool 7 5 0 2 14-8 15
5 Tottenham Hotspur 7 4 2 1 15-7 14
6 Paris Saint-Germain 7 4 1 2 20-10 13
7 Newcastle United 7 4 1 2 16-6 13
8 Chelsea 7 4 1 2 14-8 13
9 FC Barcelona 7 4 1 2 18-13 13
10 Sporting Lisabona 7 4 1 2 14-9 13
11 Manchester City 7 4 1 2 13-9 13
12 Atletico Madrid 7 4 1 2 16-13 13
13 Atalanta 7 4 1 2 10-9 13
14 Inter Milano 7 4 0 3 13-7 12
15 Juventus Torino 7 3 3 1 14-10 12
16 Borussia Dortmund 7 3 2 2 19-15 11
17 Galatasaray 7 3 1 3 9-9 10
18 Qarabag FK 7 3 1 3 13-15 10
19 Olympique Marseille 7 3 0 4 11-11 9
20 Bayer Leverkusen 7 2 3 2 10-14 9
21 AS Monaco 7 2 3 2 8-14 9
22 PSV Eindhoven 7 2 2 3 15-14 8
23 Athletic Bilbao 7 2 2 3 7-11 8
24 Olympiacos Pireu 7 2 2 3 8-13 8
25 Napoli 7 2 2 3 7-12 8
26 FC Copenhaga 7 2 2 3 11-17 8
27 Club Brugge 7 2 1 4 12-17 7
28 Bodo/Glimt 7 1 3 3 12-14 6
29 Benfica Lisabona 7 2 0 5 6-10 6
30 Pafos FC 7 1 3 3 4-10 6
31 Union Saint-Gilloise 7 2 0 5 7-17 6
32 Ajax Amsterdam 7 2 0 5 7-19 6
33 Eintracht Frankfurt 7 1 1 5 10-19 4 ELIMINATĂ (foto)
34 Slavia Praga 7 0 3 4 4-15 3 ELIMINATĂ
35 Villarreal 7 0 1 6 5-15 1 ELIMINATĂ
36 Kairat Almaty 7 0 1 6 5-19 1 ELIMINATĂ
* Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiţiei se vor califica direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi. Info: Agerpres