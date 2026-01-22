FC Barcelona şi Liverpool, două dintre pretendentele la trofeu, au obţinut victorii clare în deplasare, miercuri seara, în etapa a şaptea a Ligii Campionilor la fotbal.

Ce s-a întâmplat miercuri seara: Robert Lewandowski, gol și autogol



FC Barcelona a dispus cu 4-2 de Slavia Praga, fără a impresiona. Catalanii au primit două goluri în urma unor cornere, marcate de Vasil Kusej (10) şi Robert Lewandowski (autogol, 44), din care a ricoşat nefericit o minge deviată. Fermin Lopez a reuşit o dublă (34, 42), celelalte goluri fiind semnate de Dani Olmo (63) şi de Robert Lewandowski (71).

Robert Lewandowski a ajuns la 114 goluri marcate în cupele europene, fiind devansat de Cristiano Ronaldo (145) şi Lionel Messi (132).

Liverpool a câştigat la scor de forfait pe Stade Velodrome, 3-0 cu Olympique Marseille, prin golurile înscrise de Dominik Szoboszlai (45+1), Geronimo Rulli (autogol, 73) şi Cody Gakpo (90+3).

Bayern Munchen a trecut de Union Saint-Gilloise cu 2-0, ambele goluri fiind marcate după pauză de Harry Kane (52, 55 - penalty). Atacantul englez putea realiza hat-trick-ul, dar a ratat un penalty (80). Bavarezii au jucat o jumătate de oră în inferioritate numerică, după eliminarea lui Kim (63).

