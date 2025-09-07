România are un trecut senzațional în handbalul mondial. De patru ori campioană mondială, România a beneficiat mereu de talente în sportul lui Cristian Gațu și Ștefan Birtalan, dar prezentul e unul plin de căutări. Oameni care iubesc handbalul la infinit încearcă să vină cu idei pentru redresarea handbalului masculin.



Unul dintre ei este Adi Cosman, director la SCM Craiova, fost handbalist, printre aletele, și la Steaua. Oficialul din Bănie a propus ca fiecare club din Liga Națională să aibă o piramidă de copii și juniori. Iată mai jos ce a scris Adi Cosman.



"Handbalul românesc are nevoie de copii, are nevoie de visul și entuziasmul lor.



În calitate de membru al Consiliului de Administrație al Federației Române de Handbal, am propus ca fiecare club din Liga Națională, masculin și feminin, să aibă propria piramidă de copii și juniori.



Pentru mine, este simplu: dacă aceste cluburi beneficiază de resurse importante, atunci o parte din ele trebuie să se întoarcă către cei mici, către viitorul nostru. Copiii de azi sunt campionii de mâine, iar noi trebuie să le deschidem drumul.



Cred cu toată inima că academiile de juniori nu sunt doar o opțiune, ci temelia pe care putem construi un handbal românesc puternic, frumos și plin de performanțe.



Viziunea mea este clară: să investim în generațiile tinere, să le dăm șansa să viseze, să crească și să ajungă acolo unde azi îi admirăm pe idolii lor", a scris Adi Cosman, pe Facebook.

