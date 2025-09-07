Formația dirijată de Mirel Rădoi a bifat șase victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate în primele opt etape din sezonul regulat. Craiovei îi suflă în ceafă doar Rapidul, care e pe doi cu 18 puncte.



A plecat de la Universitatea Craiova în penultima zi de mercato: ”Mult succes!”



Universitatea Craiova a anunțat duminică după-amiază faptul că David Barbu, care a bifat patru apariții în campionat în startul acestui sezon pentru olteni, a fost trimis sub formă de împrumut la UTA Arad.



Atacantul de 1,90 m a intrat în reprizele secunde din partidele cu FC Argeș (3-1), CFR Cluj (3-2), Petrolul Ploiești (2-0) și FC Botoșani (1-1).



”David Barbu va evolua la UTA Arad, sub formă de împrumut, până la finalul acestui sezon competițional. Mult succes, David!”, a scris Universitatea Craiova pe rețelele social media.

UTA l-a primit cu brațele deschide pe David Barbu, golgheterul României U19 la Europeanul din iunie.

”În vârstă de 19 ani, cu o înălțime de 1,90 m și profil ofensiv versatil, David Barbu vine să întărească lotul echipei noastre! De puțin timp, UTA și Universitatea Craiova au parafat împrumutul jucătorului până la finalul sezonului în curs.

Barbu sosește la Arad după evoluțiile remarcabile la nivel internațional de junior din această vară. Atacantul crescut de academia Universității Craiova a marcat nu mai puțin de 3 goluri în cele patru meciuri desfășurate de naționala României U19 la Euro 2025. Tot la nivel juvenil, acesta a câștigat Liga Elitelor U-16, U-17, apoi Liga de tineret și Supercupa cu formația olteană.

Multă baftă la Arad, David!”, a scris UTA pe Facebook.



Universitatea Craiova, în perioada de mercato



Antrenor - Mirel Rădoi (confirmat)



Veniri - Luca Băsceanu (FCV Farul / 1 milion de euro), Assad Al-Hamlawi (Slask Wroclaw / 1 milion de euro), Oleksandr Romanchuk (Kryvbas / 750.000 de euro), Mihnea Rădulescu (Petrolul / 400.000 de euro), Pavlo Isenko (Vorskla Poltava / 350.000 de euro), Monday Etim (Hillerod / 350.000 de euro), Darius Fălcușan (Empoli U20 / 300.000 de euro), Nikola Stevanovic (Oțelul Galați / 100.000 de euro), David Matei (CSA Steaua / 75.000 de euro), Adrian Rus (Pisa / gratis), Tudor Băluță (Slask Wroclaw / gratis), Alexandru Crețu (Al-Wehda / gratis), Samuel Teles (Oțelul Galați / gratis), Steven Nsimba (Aubagne FC / gratis), Florin Ștefan (Sepsi / gratis)



Reveniri după împrumuturi - Andrei Ivan (Adanaspor), Jovan Markovic (Oțelul Galați), Jalen Blesa (Dinamo Batumi), David Lazar (FC Buzău)



Plecări - Alexandru Mitriță (Zhejiang PFC / 2 milioane de euro), Denil Maldonado (Rubin Kazan / 1.6 milioane de euro), Takuto Oshima (FC Noah / 500.000 de euro), Jovan Markovic (FCV Farul / gratis), Andrei Ivan (Panserraikos / gratis), Mihai Căpățînă (Ordabasy / gratis), Gjoko Zajkov (Ajman Club / gratis), Alexandru Ișfan (FCV Farul / gratis), David Lazar (CFC Argeș / gratis), Jovo Lukic (FCU Cluj / gratis), Relu Stoian (Metalul Buzău / gratis), Jalen Blesa (Cesena / gratis), Iago Lopez (CD Lugo / gratis), Marcus Păcurar, Basilio Ndong (contracte reziliate), Alisson Safira (Santa Clara / împrumut expirat), Ștefan Bană (Oțelul / împrumutat), Florin Gașpăr (Reșița / împrumutat)

