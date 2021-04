Bogdan Stelea, dezvaluiri inedite despre primul antrenament la Dinamo: "Ma aruncam si imi rupeam gatul"

Bogdan Stelea a fost invitatul Geaninei Ilieș pentru un interviu din cadrul show-ului "Hai sa fim Super!".

Celebrul portar roman a povestit cum a ajuns sa se antreneze la Dinamo si ce impresie a lasat dupa prima vizita la clubul din Stefan cel Mare, atunci cand era copil.

"Habar nu aveam sa apar, faceam instinctiv. Nu stiam sa apar, m-am dus la primul antrenament, eram cu tata si cu domnul Dumitru. Cand am intrat pe poarta la Dinamo, eram intre ei. Afara erau niste vitrine, cu poze ale jucatorilor de fotbal. Le-am zis: 'Eu intr-o zi o sa ajung sa joc in echipa nationala!'. M-am dus la antrenament, m-a prezentat domnului Gheorghe Tima.

M-au pus in poarta, in afara de faptul ca aveam curaj si eram nebun, nu stiam nimic. Ma aruncam in cap, pe burta, ma loveau mingile, nu ma opream. Si-a dat seama ca pot sa-mi fac rau singur si m-a oprit. M-a scos din poarta. Nu stiu daca ma oprea vreodata daca nu ma duceam cu domnul Dumitru Ion. Prunea avea deja trei ani de cand facea fotbal. Ma uitam la el, nu avea nici un fel de problema, nu facea nici un fel de efort. Eu ma aruncam si imi rupeam gatul. Mi-a spus sa ma duc acasa si sa vin maine la antrenament", a povestit Bogdan Stelea.

