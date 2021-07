Adrian Nartea, invitat pentru un interviu din seria "Hai sa fim Super!", de la ora 19:00. Dezvaluiri inedite ale starului din VLAD

Vlad Nartea a fost invitatul Geaninei Ilies pentru un interviu din seria "Hai sa fim Super!".

Starul din VLAD a fost invitatul Geaninei Ilies pentru un interviu din seria "Hai sa fim Super!". Starul din VLAD a vorbit despre cariera sa si cum a ajuns actor.

"N-am vrut niciodata sa fiu model. Eu eram sportiv, stiam ce am de facut. Eu am fost crescut cu zicala 'branza buna in burduf de caine'. Niciodata nu am prins podiumul la scoala. Eram bun, dar nu munceam. Norocul meu ca eram 'urechist'", a marturisit Adrian Nartea.

Urmareste in exclusivitate un interviu incendiar cu Ioana Cosma, pe www.sport.ro, pe PRO TV Plus si pe pagina de Facebook Sport.ro.

Toate interviurile cu nume importante din sportul romanesc si showbiz, destainuiri despre copilaria lor, cum au ajuns campioni, le gasiti aici!