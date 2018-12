Schimbarea care INTERZICE Romania in Champions League! Revolutie istorica propusa de UEFA! Cum se va juca

UEFA studiaza o adevarata revolutie in Champions League.

Presedintele UEFA, Alexander Ceferin, Asociatia Cluburilor Europene si presedintele lui Juventus, Andrea Agnelli discuta in aceasta perioada pentru mai multe schimbari in Champions League.

In primul rand, UEFA vrea ca meciurile din grupe sa fie organizate in weekend pentru ca partidele sa aiba audienta mai buna. Prin aceasta mutare, UEFA spera sa obtina bani mai multi din Asia, acolo unde in China, de exemplu, meciurile din formatul actual sunt programate la 4 dimineata. Partidele din competitiile interne vor avea loc mai mult in timpul saptamanii, daca schimbarea va fi adoptata.

Agnelli vrea in schimb un format cu mai putine echipe si organizate altfel, iar asta ar insemna si crearea acelei Superligi dorita de marile puteri europene. Romania are avea tot mai putine sanse sa ajunga in grupe, daca numarul de echipe calificare in tururile preliminare va fi redus.

In loc de opt grupe a cate patru echipe, Agnelli vrea o organizare cu patru grupe de cate opt echipe. Ar rezulta de aici 14 partide in fiecare grupa, ceea ce ar genera interes mai mare si venituri mai mari din bilete si drepturi TV.

Potrivit ziarului german Bild, Federatia Germana de Fotbal se opune acestei schimbari.