Reactia incredibila a Wandei Icardi dupa eliminarea dramatica a Interului din Champions League, la finalul unui meci in care sotul ei a marcat

Inter Milano a ratat dramatic calificarea in optimile UEFA Champions League, dupa ce s-a incurcat pe teren propriu cu PSV Eindhoven. Tottenham a facut egal cu Barcelona, iar Interul avea nevoie de victorie pentru a merge in primavara UCL.

Inter a reusit doar un 1-1 pe Giuseppe Meazza cu PSV, dupa un meci in care mexicanul Lozano a deschis scorul in minutul 13, iar Icardi a egalat in minutul 73. In cealalta partida, Barcelona si Tottenham au incheiat cu acelasi scor.

La finalul meciului de la Milano, Wanda Icardi, sotia golgheterului lui Inter, a plans in hohote in tribune.

Clasamentul final al grupei B

1. Barcelona - 14p

2. Tottenham - 8

3. Inter - 8

4. PSV - 2