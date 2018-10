Cine e romanul care a protestat pe Bernabeu: "Nu ma mai intorc in Romania!" De ce a afisat tricoul

Un roman a atras atentia la meciul dintre Real Madrid si Viktoria Plzen din Champions League.

Real Madrid a deschis scorul in minutul 11 al partidei cu Plzen prin Benzema, moment in care cei care priveau partida la TV au putut observa un tricou al Realului personalizat cu un mesaj anti PSD.

Era un roman stabilit in Spania si care pregatise tricoul inca din luna august. El l-a afisat de mai multe ori, insa abia acum a captat atentia regizorului de emisie.

"Am facut tricoul pentru 10 August (n.r. – mitingul Diasporei), in principiu. Am fost cu el si la un meci de la trofeul Bernabeu, din luna august, dar nu am fost remarcat! Aseara (n.r. – marti), stiam ca, daca va da gol Madrid, o sa fiu luat in prim-plan, pentru ca la meciurile de Champions League, cameramanul este in zona noastra. Merg pe «Bernabeu» de mai bine de 10 ani , iar copilul meu merge de la varsta de 3 ani. Practic, a crescut pe stadion. Locul meu pe stadion este pe randul doi, la tribuna I. La golul doi al Realului, n-a mai fost dat, desi am aratat din nou tricoul!", a declarat autorul pentru Libertatea.

El nu se teme de eventuale repercursiuni.

"Sper ca nu cumva sa fie Dragnea prieten cu Florentino Perez si sa ma interzica la meciuri", a comentat el in gluma.

Protestatarul nu se gandeste sa revina in tara. "Am 44 de ani si detin o firma de constructii. Am un copil, in varsta de 12 ani. Am casa aici, la Madrid, luata pe urmatorii 20 de ani, asa ca n-am de gand sa ma intorc in Romania decat la pensie", a incheiat el.