Încă nu se ştie dacă Woods a fost rănit în accident. Legenda golfului a mai fost implicată într-un grav accident, în California, în 2021.

Tiger Woods, implicat într-un accident periculos

Woods, în vârstă de 50 de ani, se află în prezent în curs de revenire în lumea golfului, după ce şi-a rupt tendonul lui Ahile în urmă cu puţin peste un an şi a suferit a şaptea operaţie la spate anul trecut.

Pe fondul speculaţiilor potrivit cărora Woods şi-ar marca revenirea participând la cel de-al 27-lea turneu Masters luna viitoare, câştigătorul a 15 turnee majore şi-a făcut debutul în The Golf League (TGL) mai devreme în această săptămână.

Accidentul care i-a schimbat radical cariera lui Tiger Woods

Woods a fost victima unui grav accident de maşină produs în februarie 2021, în urma căruia a suferit fracturi deschise la un picior.

El a fost supus unei intervenţii chirurgicale la glezna dreaptă în aprilie 2023, revenind în circuit în luna februarie a anului 2024, participând aproape în exclusivitate doar la turnee majore.

Tiger Woods a fost operat la spate în septembrie 2025, în încercarea de a se elibera de durerile cronice care s-au agravat în cursul anului 2024.

