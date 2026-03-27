Încă nu se ştie dacă Woods a fost rănit în accident. Legenda golfului a mai fost implicată într-un grav accident, în California, în 2021.
FOTO Tiger Woods, aproape de o tragedie! Legenda golfului, implicată într-un accident în care mașina s-a răsturnat
Legendarul Tiger Woods a fost implicat într-un accident în care maşina s-a răsturnat, vineri, în Florida, a anunţat Biroul şerifului din comitatul Martin, potrivit USA Today.
Tiger Woods, implicat într-un accident periculos
Woods, în vârstă de 50 de ani, se află în prezent în curs de revenire în lumea golfului, după ce şi-a rupt tendonul lui Ahile în urmă cu puţin peste un an şi a suferit a şaptea operaţie la spate anul trecut.
Pe fondul speculaţiilor potrivit cărora Woods şi-ar marca revenirea participând la cel de-al 27-lea turneu Masters luna viitoare, câştigătorul a 15 turnee majore şi-a făcut debutul în The Golf League (TGL) mai devreme în această săptămână.
Accidentul care i-a schimbat radical cariera lui Tiger Woods
Woods a fost victima unui grav accident de maşină produs în februarie 2021, în urma căruia a suferit fracturi deschise la un picior.
El a fost supus unei intervenţii chirurgicale la glezna dreaptă în aprilie 2023, revenind în circuit în luna februarie a anului 2024, participând aproape în exclusivitate doar la turnee majore.
Tiger Woods a fost operat la spate în septembrie 2025, în încercarea de a se elibera de durerile cronice care s-au agravat în cursul anului 2024.
