Unicul gol al confruntării a fost marcat în minutul 83 de Kacper Smiglewski , care a transformat o lovitură de la 11 metri obținută în urma unui duel între Lăpădătescu și Borys . Pentru selecționata pregătită de Adrian Iencsi (51 de ani), acesta este al doilea rezultat negativ consecutiv din competiție, după partida pierdută în deplasare cu Elveția, scor 1-3.

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Adrian Iencsi, mulțumit de joc

La finalul întâlnirii, selecționerul a analizat prestația jucătorilor săi și a transmis că jocul echipei a fost unul bun. „Am jucat împotriva unei selecționate foarte puternice, știam. Ne-am mai confruntat cu ei în martie, tot 0-1, gol dintr-o fază fixă, direct din corner. Acum, golul a fost din lovitură de la 11 metri. Am făcut un joc bun, spun asta pentru că Polonia doar ce a jucat cu Germania și a pierdut cu 1-2. Au o generație foarte bună, pentru noi a fost un meci foarte bun pentru că am văzut jucătorii la lucru”, a spus Adrian Iencsi.

Tehnicianul a vorbit și despre faza care a decis soarta partidei de la Târgoviște, dar a ținut să își apere fotbaliștii. „A fost o perioadă de 10 zile în care s-au făcut lucruri bune. Și partida din Elveția a fost foarte bună, am avut ocazii, dar am primit goluri din faze fixe. Puteam evita acel fault, un atacant valoros te judecă și poți face foarte ușor penalty. Nu pot fi supărat pe jucătorii mei, au depus un efort fantastic. E o greșeală care putea fi evitată. Pentru un atacant, e ușor să vezi un fundaș în alunecare”, a zis antrenorul României U20.

„Meritam să fie 0-0 sau să egalăm pe final. Nu mai contează. Am avut momente bune, le-am pus probleme. Acești tineri pot crește frumos. Aș fi vrut să mai folosesc jucători, cred că au fost experiențe foarte bune chiar dacă am pierdut. Băieții au avut curaj, au îndrăznit. Am rectificat problemele pe care le-am avut în repriza a doua”, a mai transmis selecționerul.

În ierarhia din Elite League, România ocupă penultimul loc, fără punct după două partide, la fel ca Franța, care are însă trei meciuri disputate. Clasamentul este condus de Anglia (15 puncte în 5 jocuri), urmată de Germania (10 puncte în 5 jocuri), Polonia (9 puncte în 4 jocuri), Italia (9 puncte în 5 jocuri), Elveția (6 puncte în 4 jocuri), Cehia (4 puncte în 5 jocuri) și Portugalia (3 puncte în 5 jocuri).

Următoarele partide ale tricolorilor sunt programate anul viitor, pe 26 martie în deplasare cu Portugalia și pe 29 martie pe teren propriu împotriva Cehiei.