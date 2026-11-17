Înaintea fluierului de start al întâlnirii din etapa a șasea a Ligii Națiunilor, programată de la ora 21:45, Ilie Dumitrescu (57 de ani) a comentat cele patru modificări operate în primul „11” față de succesul cu Polonia.

„Sunt schimbări normale, apare Bancu în locul lui Eissat, sunt la același nivel, dar Bancu are mai multă experiență. La mijloc, reintră Screciu, care a fost un jucător de bază în campania lui Edi Iordănescu. Are calitatea asta, e de același profil cu Băluță. Apare Răzvan Marin, care este jucător de top. Care a fost mai proaspăt dintre Cicâldău și Dragomir a fost ales. Bîrligea a intrat cu un tonus senzațional și cred că a fost omul meciului cu Polonia. Este o formulă echilibrată”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.