Înaintea fluierului de start al întâlnirii din etapa a șasea a Ligii Națiunilor, programată de la ora 21:45, Ilie Dumitrescu (57 de ani) a comentat cele patru modificări operate în primul „11” față de succesul cu Polonia.
„Sunt schimbări normale, apare Bancu în locul lui Eissat, sunt la același nivel, dar Bancu are mai multă experiență. La mijloc, reintră Screciu, care a fost un jucător de bază în campania lui Edi Iordănescu. Are calitatea asta, e de același profil cu Băluță. Apare Răzvan Marin, care este jucător de top. Care a fost mai proaspăt dintre Cicâldău și Dragomir a fost ales. Bîrligea a intrat cu un tonus senzațional și cred că a fost omul meciului cu Polonia. Este o formulă echilibrată”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.
Fotbalistul de la care Ilie Dumitrescu așteaptă să facă diferența
Pe un teren unde reprezentativa Bosniei a reușit să învingă Italia, fostul mare atacant mizează în primul rând pe calitățile lui Dennis Man, marcator în partida cu Polonia, pentru a tranșa duelul în favoarea „tricolorilor”.
„Sper ca cei doi mijlocași, Răzvan Marin și Dragomir, să acopere zonele laterale, pe faza defensivă. Am făcut-o bine la meciul cu Polonia, am arătat că reușim să câștigăm dueluri. Va fi un meci complicat aici, cu o echipă care a învins Italia aici. Este un adversar incomod, care este o echipă omogenă, cu relații de joc foarte bune, cu un tonus ridicat. Dennis Man este liderul nostru, este jucătorul care va aduce un plus evident, dar trebuie să-l punem în valoare, să joace între linii, să aibă duel direct cu adversarul, pentru că are calitate. Aștept mult și de la Ianis Hagi. Bîrligea are calitatea să joace cu spatele la poartă”, a mai spus Ilie Dumitrescu.