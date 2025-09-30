Cezar Crețu a dezvăluit în emisiunea Poveștile Sport.ro că visează să devină campion al turneului de la Wimbledon.
Cezar Crețu visează să câștige turneul de la Wimbledon
Dincolo de cel mai mare vis al său în „Sportul Alb,” Cezar Crețu vrea să ducă la bun sfârșit și misiunea de a fi o inspirație pentru tinerii sportivi din România.
Tenismenul ieșean a declarat că vrea să inspire cât mai mulți români înspre o viață trăită cu o mentalitate sănătoasă.
„Visul meu e să câștig Wimbledon, acesta e cel mai mare vis al meu. Dar am o aspirație, o menire care mă face să dau tot ce am mai bun din mine, și anume să fiu un model pentru sportivii din România, pentru valori sănătoase, pentru o mentalitate sănătoasă, care să se axeze foarte mult pe performanța sportivă, dar și pe performanța din viața de zi cu zi a fiecărui sportiv, care, mai presus de asta, e om,” a declarat Cezar Crețu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.
Finala Roland Garros 2025, cel mai bun meci de tenis văzut de Cezar Crețu
În exclusivitate pentru Sport.ro, Cezar Crețu a dezvăluit că finala Roland Garros 2025 a fost cel mai bun meci de tenis văzut, de când practică acest sport.
„Din cele văzute la televizor, finala dintre Alcaraz și Sinner de la Roland Garros, din acest an. Pentru mine, nivelul pe care l-au atins cei doi este undeva sus de tot. E inspirațional să îi pot privi. De fiecare dată când am timp, îmi aloc după-amiaza sau seara ca să îi privesc jucând,” a completat Cezar Crețu, în exclusivitate pentru Sport.ro.
5 ore și 29 de minute a fost durata finalei Roland Garros 2025, cea mai lungă din istoria turneului de mare șlem din capitala Franței.
Dincolo de nivelul de joc ridicat, finala rămâne în amintirea fanilor tenisului prin faptul că spaniolul Carlos Alcaraz a reușit să anuleze trei mingi de meci procurate de italianul Jannik Sinner, la scorul de 5-3 și 40-0, în setul patru.