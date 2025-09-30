Cezar Crețu a dezvăluit în emisiunea Poveștile Sport.ro că visează să devină campion al turneului de la Wimbledon.

Cezar Crețu visează să câștige turneul de la Wimbledon

Dincolo de cel mai mare vis al său în „Sportul Alb,” Cezar Crețu vrea să ducă la bun sfârșit și misiunea de a fi o inspirație pentru tinerii sportivi din România.

Tenismenul ieșean a declarat că vrea să inspire cât mai mulți români înspre o viață trăită cu o mentalitate sănătoasă.

„Visul meu e să câștig Wimbledon, acesta e cel mai mare vis al meu. Dar am o aspirație, o menire care mă face să dau tot ce am mai bun din mine, și anume să fiu un model pentru sportivii din România, pentru valori sănătoase, pentru o mentalitate sănătoasă, care să se axeze foarte mult pe performanța sportivă, dar și pe performanța din viața de zi cu zi a fiecărui sportiv, care, mai presus de asta, e om,” a declarat Cezar Crețu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.