VIDEO EXCLUSIV Cel mai bun meci de tenis văzut de jucătorul român, Cezar Crețu. Marele vis al tenismenului din Iași

Cel mai bun meci de tenis văzut de jucătorul rom&acirc;n, Cezar Crețu. Marele vis al tenismenului din Iași Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cezar Crețu, despre cel mai bun meci de tenis văzut, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

TAGS:
Carlos AlcarazJannik SinnerTenis ATPCezar CretuPoveștile sport.ro
Din articol

Cezar Crețu a dezvăluit în emisiunea Poveștile Sport.ro că visează să devină campion al turneului de la Wimbledon.

Cezar Crețu visează să câștige turneul de la Wimbledon

Dincolo de cel mai mare vis al său în „Sportul Alb,” Cezar Crețu vrea să ducă la bun sfârșit și misiunea de a fi o inspirație pentru tinerii sportivi din România.

Tenismenul ieșean a declarat că vrea să inspire cât mai mulți români înspre o viață trăită cu o mentalitate sănătoasă.

„Visul meu e să câștig Wimbledon, acesta e cel mai mare vis al meu. Dar am o aspirație, o menire care mă face să dau tot ce am mai bun din mine, și anume să fiu un model pentru sportivii din România, pentru valori sănătoase, pentru o mentalitate sănătoasă, care să se axeze foarte mult pe performanța sportivă, dar și pe performanța din viața de zi cu zi a fiecărui sportiv, care, mai presus de asta, e om,” a declarat Cezar Crețu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Finala Roland Garros 2025

  • Roland garros carlos alcaraz pamant
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Finala Roland Garros 2025, cel mai bun meci de tenis văzut de Cezar Crețu

În exclusivitate pentru Sport.ro, Cezar Crețu a dezvăluit că finala Roland Garros 2025 a fost cel mai bun meci de tenis văzut, de când practică acest sport.

„Din cele văzute la televizor, finala dintre Alcaraz și Sinner de la Roland Garros, din acest an. Pentru mine, nivelul pe care l-au atins cei doi este undeva sus de tot. E inspirațional să îi pot privi. De fiecare dată când am timp, îmi aloc după-amiaza sau seara ca să îi privesc jucând,” a completat Cezar Crețu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

5 ore și 29 de minute a fost durata finalei Roland Garros 2025, cea mai lungă din istoria turneului de mare șlem din capitala Franței.

Dincolo de nivelul de joc ridicat, finala rămâne în amintirea fanilor tenisului prin faptul că spaniolul Carlos Alcaraz a reușit să anuleze trei mingi de meci procurate de italianul Jannik Sinner, la scorul de 5-3 și 40-0, în setul patru.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Surpriza pregătită de guvernul Bolojan pentru SRI în rectificarea bugetară. Cât se dă în plus la salarii
Surpriza pregătită de guvernul Bolojan pentru SRI &icirc;n rectificarea bugetară. C&acirc;t se dă &icirc;n plus la salarii
ULTIMELE STIRI
Marius Urzică, singurul campion olimpic al gimnasticii masculine rom&acirc;nești și ultimul gimnast cu nota 10 la cal cu m&acirc;nere, la 50 de ani!
Marius Urzică, singurul campion olimpic al gimnasticii masculine românești și ultimul gimnast cu nota 10 la cal cu mânere, la 50 de ani!
Basarab Panduru, confuz după ce l-a văzut pe noul puști minune din Superliga: &bdquo;Bă, de ce te &icirc;ntorci?&rdquo;
Basarab Panduru, confuz după ce l-a văzut pe noul puști minune din Superliga: „Bă, de ce te întorci?”
Ireal! Cu om &icirc;n minus o repriză &icirc;ntreagă, FC Porto și-a distrus adversara &icirc;n deplasare: 7 din 7 pentru trupa lui Farioli
Ireal! Cu om în minus o repriză întreagă, FC Porto și-a distrus adversara în deplasare: 7 din 7 pentru trupa lui Farioli
Scandal monstru cu Mourinho, &icirc;n Portugalia: au depus pl&acirc;ngere &icirc;mpotriva sa!
Scandal monstru cu Mourinho, în Portugalia: au depus plângere împotriva sa!
C&acirc;nd și unde se dispută Supercupa Spaniei, cu patru echipe la start, deși Barcelona a c&acirc;știgat toate trofeele interne &icirc;n acest an
Când și unde se dispută Supercupa Spaniei, cu patru echipe la start, deși Barcelona a câștigat toate trofeele interne în acest an
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: Acum &icirc;l sun, dau 4,5 milioane de euro!

Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: "Acum îl sun, dau 4,5 milioane de euro!"

Reghecampf, &bdquo;sf&acirc;șiat&ldquo;: &bdquo;Afară cu el. Acum!&ldquo;. Poza care circulă &icirc;n Sudan arată furia fanilor

Reghecampf, „sfâșiat“: „Afară cu el. Acum!“. Poza care circulă în Sudan arată furia fanilor

Mihai Stoica anunță o plecare de la FCSB: &rdquo;Poate a semnat cu altcineva!&rdquo;

Mihai Stoica anunță o plecare de la FCSB: ”Poate a semnat cu altcineva!”

Metaloglobus &ndash; FC Botoșani, de r&acirc;sul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV

Metaloglobus – FC Botoșani, de râsul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV

Gigi Becali, derapaj rasist la adresa unui jucător de la FCSB: &rdquo;Tu ești negru la față!&rdquo;

Gigi Becali, derapaj rasist la adresa unui jucător de la FCSB: ”Tu ești negru la față!”

Premieră &icirc;n fotbal, chiar la Mondial: antrenorul a arătat cartonașul verde! Ce a urmat

Premieră în fotbal, chiar la Mondial: antrenorul a arătat cartonașul verde! Ce a urmat



Recomandarile redactiei
Marius Urzică, singurul campion olimpic al gimnasticii masculine rom&acirc;nești și ultimul gimnast cu nota 10 la cal cu m&acirc;nere, la 50 de ani!
Marius Urzică, singurul campion olimpic al gimnasticii masculine românești și ultimul gimnast cu nota 10 la cal cu mânere, la 50 de ani!
Basarab Panduru, confuz după ce l-a văzut pe noul puști minune din Superliga: &bdquo;Bă, de ce te &icirc;ntorci?&rdquo;
Basarab Panduru, confuz după ce l-a văzut pe noul puști minune din Superliga: „Bă, de ce te întorci?”
Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!
Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!
&bdquo;Reghe&ldquo; caută evadarea: ce se &icirc;nt&acirc;mplă, &icirc;n Sudan, &icirc;ngrozește planeta
„Reghe“ caută evadarea: ce se întâmplă, în Sudan, îngrozește planeta
Metaloglobus &ndash; FC Botoșani, de r&acirc;sul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV
Metaloglobus – FC Botoșani, de râsul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV
Alte subiecte de interes
După ce a c&acirc;știgat aurul olimpic, Novak Djokovic și-a anunțat retragerea de la un turneu major
După ce a câștigat aurul olimpic, Novak Djokovic și-a anunțat retragerea de la un turneu major
Alcaraz nu a mai rezistat și a pl&acirc;ns &icirc;n direct, după eșecul cu Djokovic din finala olimpică. Ce a avut de spus
Alcaraz nu a mai rezistat și a plâns în direct, după eșecul cu Djokovic din finala olimpică. Ce a avut de spus
&bdquo;Durerile&rdquo; lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj &icirc;n care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
C&acirc;ți bani și c&acirc;te puncte ATP trebuie să &icirc;napoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. C&acirc;nd vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe g&acirc;nduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj &icirc;n care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
CITESTE SI
Cel mai mare asigurător bulgar, interzis &icirc;n Rom&acirc;nia. ASF nu &icirc;i mai permite să &icirc;ncheie noi polițe de la 1 octombrie

stirileprotv Cel mai mare asigurător bulgar, interzis în România. ASF nu îi mai permite să încheie noi polițe de la 1 octombrie

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Călin Georgescu susține că Simion a fost &bdquo;protejatul lui&rdquo;, nu partener: &bdquo;S-a maturizat, dar mai are multe de făcut&rdquo;

stirileprotv Călin Georgescu susține că Simion a fost „protejatul lui”, nu partener: „S-a maturizat, dar mai are multe de făcut”

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!