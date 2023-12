Marian Drăgulescu, medaliat de 31 de ori la Jocurile Olimpice, dar și la Campionatele Europene și Mondiale, își folosește experiența și iubirea pentru copii în proiectul pe care l-a inaugurat în urmă cu un an, Academia Marian Drăgulescu.

Academia Marian Drăgulescu a împlinit un an! Visuri, speranțe și performanță: ”Wow! Am început cu 20 de copii, acum avem aproape 400”

Într-un dialog cu Sport.ro, Marian Drăgulescu a subliniat că a avut un an fantastic la academie și că a reușit să depășească toate provocările pe care le-a întâlnit de-a lungul timpului.

”Wow, s-au întâmplat foarte multe lucruri. Dar multe lucruri frumoase. Am avut și foarte multe provocări, din care am învățat foarte multe, dar așa am reușit să ne dezvoltăm și să creștem. Am crescut frumos, organic. La noi, copiii vin de drag și vin și cu prietenii lor.

Și aduc și prietenii la noi. A trecut repede anul, dar sunt fericit și recunoscător că am găsit acest loc. Ne place mult locația, sala. Am reușit să facem o sală ca afară. De mult mi-am dorit acest lucru și mergem înainte.

Ne dorim să creștem numărul copiilor, să ajungem la cât mai mulți. Să-i atragem și să-i învățăm că sportul și mișcarea face parte dintr-un stil de viață sănătos. Ne dorim să fim cea mai mare bază de selecție pentru celelalte discipline sportive”, a spus Marian Drăgulescu.

Dacă la început AMD a pornit la drum cu 20 de copii, acum Marian Drăgulescu se bucură de aproape 400 de tineri sclipitori care-și doresc să-i urmeze drumul în gimnastică.

”În momentul de față avem 380 de copii. Am crescut frumos. Îmi aduc aminte și eu de copilărie, de cât de fascinat eram, atunci când învățam orice element la gimnastică, fie cât de mic.

Văd bucuria în ochii copiilor, dar și teama, când vor să încerce un element mai periculos, dar le văd și bucuria când reușesc să se stăpânească și să reușească elementul”, a continuat sportivul.

Fără ezitări și cu un zâmbet prelung pe chip, Marian Drăgulescu poartă în piept cu mândrie și ultimul sentiment de simpatie față de proiectul căruia i-a pus bazele în urmă cu un an.

”Ne-am atins obiectivele și chiar le-am depășit. A fost greu, dar am reușit tot timpul să găsim soluții și să mergem mai departe. Ne dorim să ne extindem, să ajungem la cât mai mulți copii, în cât mai multe zone din București, dar o luăm treptat. Abia am făcut un anișor”, a mai spus Marian Drăgulescu.

