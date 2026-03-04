Lazio - Atalanta în semifinalele Coppa Italia, LIVE pe VOYO de la ora 22:00!

Ana Bărbosu a fost desemnată gimnasta anului 2025 în Europa, anunță clubul la care este legitimată sportiva, Dinamo București, pe pagina oficială de Facebook.

Ana Bărbosu, numărul 1 pe continent

”GIMNASTICA 🏆Ana Maria Bărbosu a fost desemnată gimnasta anului 2025 în Europa!

Gimnasta Ana Maria Bărbosu (CS Dinamo) s-a clasat pe primul loc în ancheta lansată de forul european, care le-a mai nominalizat pentru titlul individual feminin pe Taisia Onofriciuk (gimnastică ritmică, Ucraina), Melania Rodriguez (trampolină, Spania), Nina Derwael (gimnastică artistică, Belgia) şi Darja Varfolomeev (gimnastică ritmică, Germania).

În 2025, Ana Maria Bărbosu (19 ani) a cucerit patru medalii la Campionatul European de la Leipzig”, a postat clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare.