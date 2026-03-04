OFICIAL Românca desemnată ”Gimnasta anului 2025 în Europa”!

Românca desemnată "Gimnasta anului 2025 în Europa"!
Succes remarcabil pentru gimnastica din țara noastră.

Ana Bărbosu / Sursă: Getty Images
Ana Maria Bărbosu, cea mai tânără finalistă la individual compus. Când va avea loc finala din cadrul Mondialului de gimnastică din Liverpool
Ana Bărbosu a fost desemnată gimnasta anului 2025 în Europa, anunță clubul la care este legitimată sportiva, Dinamo București, pe pagina oficială de Facebook.

Ana Bărbosu, numărul 1 pe continent

”GIMNASTICA 🏆Ana Maria Bărbosu a fost desemnată gimnasta anului 2025 în Europa! 

Gimnasta Ana Maria Bărbosu (CS Dinamo) s-a clasat pe primul loc în ancheta lansată de forul european, care le-a mai nominalizat pentru titlul individual feminin pe Taisia Onofriciuk (gimnastică ritmică, Ucraina), Melania Rodriguez (trampolină, Spania), Nina Derwael (gimnastică artistică, Belgia) şi Darja Varfolomeev (gimnastică ritmică, Germania).

În 2025, Ana Maria Bărbosu (19 ani) a cucerit patru medalii la Campionatul European de la Leipzig”, a postat clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare. 

European Gymnastics le-a mai nominalizat pentru titlul individual feminin pe Taisia Onofriciuk (gimnastică ritmică, Ucraina), Melania Rodriguez (trampolină, Spania), Nina Derwael (gimnastică artistică, Belgia) şi Darja Varfolomeev (gimnastică ritmică, Germania).

”Noi am întrebat, voi ați votat. Felicitări tuturor gimnaștilor!”, a scris European Gymnastics pe rețelele social media.

