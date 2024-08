Kaylia Nemour a câștigat aurul la parelele! Când concurează România în finalele de la bârnă și sol

Gimnasta algeriană Kaylia Nemour a câştigat, duminică, medalia de aur în finală la paralele, la Jocurile Olimpice de la Paris. România va avea reprezentare, luni, în finalele de la bârnă şi sol.

Kaylia Nemour a fost notată cu 15.700, cu care a obţinut aurul olimpic, iar pe podium au mai urcat Qiyuan Qiu (China, 15.500) şi Sunisa Lee (SUA, 14.800).

În prima finală pe aparate la feminin, săriturile, medalia de aur a fost câştigată de Simone Biles (SUA). Luni vor avea loc finale în care şi România este reprezentată, prin Sabrina Maneca Voinea la bârnă şi sol, respectiv Ana Maria Bărbosu la sol.

La individual-compus, medalia de aur a revenit gimnastei Simone Biles, care a câştigat aurul olimpic şi în competiţia pe echipe, în care România a revenit după 12 ani şi s-a clasat pe locul 7, informează news.ro.

Sabrina Voinea: ”Acum încep grijile pentru mine!”

”A fost un concurs foarte bun, îi mulţumim Nadiei (Comăneci) că ne-a fost alături şi că este mândră de noi. Sperăm ca la final să fie şi mai bine, pentru că putem.

Am arătat că putem, am avansat cu un loc, am demonstrat tuturor că suntem bune. Sunt mândră şi de mine şi de echipa mea. Acum, încep grijile pentru mine, pentru finala la bârnă şi la sol.

Am văzut cursa în care David Popovici a câştigat medalia de aur. Îmi doresc să îi urmez calea, să iau şi eu medalii. Şi voi trage foarte mult de mine pentru visul meu”, a spus Sabrina Voinea.