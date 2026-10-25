Sunderland - Leeds, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 18:30. Ultima clasată vrea să oprească seria înfrângerilor

Sunderland - Leeds, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 18:30. Ultima clasată vrea să oprească seria înfrângerilor Premier League
SPORT.RO
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Sunderland - Leeds, ultimul meci al etapei a opta din Premier League, se joacă azi, de la ora 18:30. Meciul de pe Stadium of Light va fi transmis în direct de VOYO Sport 1.

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SunderlandleedsRegis Le BrisDaniel Farke
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Sunderland - Leeds, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 18:30

Sunderland este ultima clasată din Premier League, cu doar patru puncte strânse în primele șapte etape. Echipa lui  Regis Le Bris are patru eșecuri consecutive și vine după 0-2 pe terenul lui Bournemouth.

"Avem un amestec bun de jucători tineri și experimentați și sunt convins că rezultatele vor veni curând. Este important să rezistăm și să demonstrăm caracter.

Leeds are mereu o echipă bună, din Championship până în Premier League. A prins avânt la începutul sezonului, dar pentru noi este o nouă oportunitate", a spus Regis Le Bris, înaintea meciului de azi.

De partea cealaltă, Leeds e pe 8 în Premier League, cu 10 puncte. Formația lui Daniel Farke vine după remiza de pe teren propriu cu Manchester United, scor 1-1.

"Ne așteptăm la o echipă Sunderland foarte motivată, care să revină la cel mai bun nivel", a spus Farke. Antrenorul lui Leeds a mai avertizat că poziția adversarului în clasament poate fi înșelătoare. A amintit rezultatele lui Le Bris din ultimele sezoane și dificultatea deplasărilor pe Stadium of Light. 

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