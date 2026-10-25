Sunderland - Leeds, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 18:30. Ultima clasată vrea să oprească seria înfrângerilor

Sunderland este ultima clasată din Premier League, cu doar patru puncte strânse în primele șapte etape. Echipa lui Regis Le Bris are patru eșecuri consecutive și vine după 0-2 pe terenul lui Bournemouth.

"Avem un amestec bun de jucători tineri și experimentați și sunt convins că rezultatele vor veni curând. Este important să rezistăm și să demonstrăm caracter.

Leeds are mereu o echipă bună, din Championship până în Premier League. A prins avânt la începutul sezonului, dar pentru noi este o nouă oportunitate", a spus Regis Le Bris, înaintea meciului de azi.

De partea cealaltă, Leeds e pe 8 în Premier League, cu 10 puncte. Formația lui Daniel Farke vine după remiza de pe teren propriu cu Manchester United, scor 1-1.

"Ne așteptăm la o echipă Sunderland foarte motivată, care să revină la cel mai bun nivel", a spus Farke. Antrenorul lui Leeds a mai avertizat că poziția adversarului în clasament poate fi înșelătoare. A amintit rezultatele lui Le Bris din ultimele sezoane și dificultatea deplasărilor pe Stadium of Light.