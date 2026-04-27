Frumoasa Diana Bulimar, medaliată olimpică la gimnastică, a fost invitata lui Costin Ștucan, duminică, la emisiunea Fața la Joc, transmisă în direct de Pro TV și VOYO.

Evadare ca în filme! Frumoasa Diana Bulimar a spus tot la Fața la Joc

'Didi' a dat timpul înapoi și a prezentat tot 'circuitul' pe care îl făcea la Deva în goana după... dulciuri. Boni Bon sau Nutella erau țintele gimnastelor într-o perioadă în care sportul Nadiei dădea campioane pe bandă rulantă. Diana e medaliată cu bronz cu echipa României la Jocurile Olimpice din 2012, care au avut loc la Londra.

"Centrul de la Deva.. S-a găsit fereastra cea mai oportună. Am înfășurat câteva cearșafuri, le-am strâns foarte bine. Se punea prima dată căminul mai micuț, după garaj, apoi treceai printre gratii.

Ajungeai la ceva, un fel de magazin, cu Boni Bon, aveam un rucsac. Se pleca o dată, o fată pleca de sacrificiu. Singura problemă era că luam foarte multe borcane cu ciocolată, erau foarte grele (n.r. - Nutella( Problema era cum mai urcam înapoi. Cu picioarele, cu mâinile, se mai auzea câte un buf. Se mai cădea.

Dacă se auzea ceva... Eu rămâneam jos și borcanul meu era sus, nu-i corect. Nu ne gândeam la 3 dimineața la asta", a povestit Diana Bulimar, la Fața la Joc! Emisiunea Fața la Joc e în fiecare duminică, de la 13:30, pe Pro TV și VOYO.