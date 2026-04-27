VIDEO EXCLUSIV Evadare ca în filme! Frumoasa Diana Bulimar a spus tot la Fața la Joc: "Singura problemă era că borcanele erau grele!"

Alexandru Hațieganu
Diana Bulimar, invitată la Fața la Joc!

Diana Bulimar, fata la joc, gimnastica, deva
Diana Bulimar - imagini de colecție

  • Diana bulimar
Medaliata la Europene, gimnasta Diana Bulimar a trecut si de proba BAC-ului! Eminescu i-a dat emotii, la Geografie e experta :)
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Diana Bulimar, imagini topless de la plajă! Fosta gimnastă a renunțat la inhibiții: imagini incendiare
Frumoasa Diana Bulimar, medaliată olimpică la gimnastică, a fost invitata lui Costin Ștucan, duminică, la emisiunea Fața la Joc, transmisă în direct de Pro TV și VOYO. 

'Didi' a dat timpul înapoi și a prezentat tot 'circuitul' pe care îl făcea la Deva în goana după... dulciuri. Boni Bon sau Nutella erau țintele gimnastelor într-o perioadă în care sportul Nadiei dădea campioane pe bandă rulantă. Diana e medaliată cu bronz cu echipa României la Jocurile Olimpice din 2012, care au avut loc la Londra.

"Centrul de la Deva.. S-a găsit fereastra cea mai oportună. Am înfășurat câteva cearșafuri, le-am strâns foarte bine. Se punea prima dată căminul mai micuț, după garaj, apoi treceai printre gratii. 

Ajungeai la ceva, un fel de magazin, cu Boni Bon, aveam un rucsac. Se pleca o dată, o fată pleca de sacrificiu. Singura problemă era că luam foarte multe borcane cu ciocolată, erau foarte grele (n.r. - Nutella( Problema era cum mai urcam înapoi. Cu picioarele, cu mâinile, se mai auzea câte un buf. Se mai cădea. 

Dacă se auzea ceva... Eu rămâneam jos și borcanul meu era sus, nu-i corect. Nu ne gândeam la 3 dimineața la asta", a povestit Diana Bulimar, la Fața la Joc! Emisiunea Fața la Joc e în fiecare duminică, de la 13:30, pe Pro TV și VOYO.

Diana Bulimar, fan Nadia Comăneci și Andreea Răducan

Diana Laura Bulimar s-a născut la Timișoara pe 22 august 1995 și a făcut gimnastică de la 4 ani. Le are ca model pe Nadia Comăneci și Andreea Răducan, iar aparatele preferate au fost solul și bârna. I se spune Didi, de când a ajuns la Deva și a dat peste alte fetițe cu numele Diana: „Trebuia să ne deosebim într-un fel. Eu am rămas Didi, pentru că eram cea mai mică”, a povestestit gimnasta în trecut. 

La sfârșitul lunii iulie 2012, Diana Bulimar a participat la Jocurile Olimpice de la Londra (Marea Britanie) unde s-a calificat cu echipa în finala pe echipe, iar la Individual și la Bârnă (14.866). În finala pe echipe a obținut 14.066 la Paralele, 14.533 la Bârnă și 14.700 la Sol, câștigând cu echipa medalia de bronz.

Palmares Diana Bulimar

Jocurile Olimpice de Tineret

  • 2010 - Singapore - Argint - Sol

Jocurile olimpice

  • 2012 - Londra - Bronz - Proba pe echipe

Campionatele Europene

  • 2012 - Bruxelles - Aur - Proba pe echipe
  • 2013 - Moscova - Argint - Bârnă
  • 2013 - Moscova - Bronz - Sol
  • 2014 - Sofia - Aur - Proba pe echipe

FIG World Challenge Cup Doha

  • 2013 - Doha - Aur - Sol
