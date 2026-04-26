GALERIE FOTO Cu ce se ocupă Diana Bulimar după retragere: fosta gimnastă și-a urmat visul

Alexandru Hațieganu
Diana Bulimar a povestit în emisiunea Fața la Joc, cu ce se ocupă după retragerea din gimnastică.

Jurnalistul Costin Ștucan a revenit cu o ediție specială a emisiunii „Fața la joc”, difuzată în direct duminică, de la ora 13:30, pe PRO TV și pe platforma VOYO.

Cu ce se ocupă Diana Bulimar după retragere

Sportiva dublă campioană Europeană la gimnastică a vorbit despre cariera pe care a urmat-o după retragere.

Diana Bulimar este antrenoare la o sală de gimnastică și lucrează cu 100 de copii și a dezvăluit ce greutăți a întâmpinat în noua sa carieră.

„Sunt antrenoare în momentul acesta, cred că am peste 100 de copii și vom crește numărul.

Pentru că avem copii chiar și de 2 ani, pe cei care nu reușesc să se rostogolească îi punem să facă 'sărmăluța', îi punem pe lateral.

Este 'Anul Nadia' și lucrurile se vor schimba un pic. Noi avem sala deasupra unui patinoar, iar acolo sunt 5 grade și din cauză că toată căldura de acolo urcă, la noi în sală sunt 25 de grade. Astfel că, ne vom muta alături și se va face o sală mult mai mare în acest an și suntem foarte încântați”, a spus Diana Bulimar la Fața la Joc, de la PRO TV.

Despre Diana Bulimar

Diana Laura Bulimar, gimnasta artistică română de talie mondială născută la Timișoara pe 22 august 1995, a început să practice gimnastica la vârsta de 4 ani. Cunoscută sub numele de Didi, la înălțimea sa de 1,52 m, Bulimar a devenit un nume notabil în lumea gimnasticii.

Cariera ei la junioare a inclus participări de succes la Campionatul European de Junioare din Birmingham, unde a obținut locul 2 cu echipa și locurile 3 și 4 la Paralele și Sol. În 2010, la Jocurile Olimpice pentru Tineret din Singapore, s-a clasat a șasea la individual și a obținut locul 2 la Sol. Trecerea la categoria de senioare în 2011 a marcat succesul continuu, cu clasări notabile la Campionatul Național și Campionatul Mondial.

În 2012, Bulimar a participat la Campionatele Europene, contribuind obținând medalia de aur alături de echipa României, la Bruxelles. Tot în 2012, la Jocurile Olimpice de la Londra, a contribuit la obținerea medaliei de bronz pentru echipa României. Performanțele sale au continuat în 2013, când a câștigat medalii la Doha FIG World Challenge Cup și la Campionatele Europene de la Moscova.

În 2014, la Campionatele Europene de la Sofia, a cucerit medalia de aur alături de echipa României. Diana Bulimar a rămas o prezență importantă în lotul României și în anul 2015, participând la Campionatele Europene de Gimnastică de la Montpellier.

Palmares Diana Bulimar

Jocurile Olimpice de Tineret

  • 2010 - Singapore - Argint - Sol

Jocurile olimpice

  • 2012 - Londra - Bronz - Proba pe echipe

Campionatele Europene

  • 2012 - Bruxelles - Aur - Proba pe echipe
  • 2013 - Moscova - Argint - Bârnă
  • 2013 - Moscova - Bronz - Sol
  • 2014 - Sofia - Aur - Proba pe echipe

FIG World Challenge Cup Doha

  • 2013 - Doha - Aur - Sol
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
