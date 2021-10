„Haaland a jucat ultimul meci din 2021!” O legendă a Norvegiei, destăinuiri despre accidentarea superstarului

Erling Haaland are un nou sezon de excepție pentru Borussia Dortmund. Că toate că a avut și piedici, fiind accidentat în două rânduri, în cele 10 meciuri în care a fost utilizat, atacantul a înscris de 13 ori în toate competițiile.

Revenit cu o dublă în partida cu Mainz, 3-1, după problema de la coapsă, Erling Haaland a acuzat dureri fix în duelul următor, contra lui Ajax, 0-4, din grupele Champions League

Jan Aage Fjortoft, fostul atacant al naționalei Norvegiei susține că sunt șanse mari ca meciul contra olandezilor să fi fost ultimul pentru superstarul lui Dortmund în acest an.

„Sunt la Bielefeld, la meciul dintre Arminia Bielefeld și Borussia Dortmund. Și sunt singurul atacant de aici, pentru că celălalt, mai tânăr și mai bun, Erling Haaland este indispobil din cauza unei accidentări. A revenit după accidentarea numărul unu, care nu are nimic de-a face cu accidentarea numărul doi. A revenit și a înscris două goluri cu Mainz, iar după meci a simțit dureri în picior, dar nu a fost nimic serios și a jucat cu Ajax în Champions League, un meci foarte important.

Însă după meci a simțit iar dureri și din informațiile pe care le am, accidentarea este serioasă. Dortmund a anunțat că va lipsi câteva săptămâni și că va rata câteva meciuri, inclusiv returul cu Ajax. Dar, din ce am înțeles, vorbind cu mai mulți oameni, Erling Haaland a jucat ultimul meci din 2021.

Va munci din greu pentru a se reface și a reveni mai puternic. Să sperăm că organismul său va răspunde la tratament. O accidentare de acest gen are nevoie de timp.

Iar acum vă tot întrebați de ce joacă Dormund cu acești tineri mereu? Bellingham, Haaland, Reyna, se tot accidentează. La acest nivel este un risc pe care ți-l asumi. Câteodată îți iese, alteori nu”, a declarat Jan Aage Fjortoft.

Latest on Erling Haaland’s injury. Seems like he will be out for longer than people think. “Several weeks” can turn into 2022. All depends how is body responds to the treatments the coming weeks@ViaplayFotball pic.twitter.com/7h82ih5yKp