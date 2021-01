Un pusti de 19 ani a dat 3 goluri si Schalke a castigat in Germania dupa aproape UN AN! MASACRU cu Hoffenheim: 4-0!

Americanul Matthew Hoppe a reusit un hat-trick in Schalke 4-0 Hoffenheim!

Amenintata serios cu retrogradarea si fara victorie de la startul sezonului, Schalke nu mai batuse pe nimeni in Bundesliga de pe 17 ianuarie 2020, cand a trecut cu 2-0 de Gladbach.

Club cu aspiratii de titlu, Schalke s-a prabusit in ultimul an! Fanii se tem de un scenariu similar celui care le-a coborat pe Hamburg sau Stuttgart in Zweite in ultimii ani.

Dupa 15 etape, Schalke e pe 17 in Bundesliga, cu 7 puncte stranse. E la numai 3 distanta de Arminia, care ocupa acum pozitia de baraj. Mainz e ultima clasata in Germania. Fosta echipa a lui Klopp si Tuchel are doar 6 puncte acumulate!

Contra lui Hoffenheim, pe langa Hoppe (42, 57, 63), a mai inscris si Harit (79).

Clasamentul din Bundesliga