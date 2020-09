Schalke, ca Barcelona! Bayern a stabilit scorul sezonului inca din prima etapa! Sane, debut perfect contra fostei sale echipe, pe care a distrus-o cu 8-0 

Bayern a reusit probabil scorul sezonului inca din prima etapa. Dezastrul se anuntase inca din minutul 4 pentru Schalke, atunci cand Gnabry reusea sa deschida scorul. Tot acesta a reusit sa marcheze un hattrick pana la finalul partidei, remarcandu-se alaturi de fostul jucator al lui Schalke, Leroy Sane.Sane nu a avut mila de fosta sa echipa marcand un gol si pasand decisiv de doua ori.

Este prima echipa din istoria Bundesligii care marcheaza mai mult de 7 goluri în prima etapa. De asemenea, Jamal Musiala (17 ani și 205 zile) a devenit azi cel mai tanar marcator din istoria lui Bayern in Bundesliga.

Pentru Bayern Munchen urmeaza meciul de SuperCupa Europei contra Sevillei, de pe 24 septembrie.

Bayern Munich 8-0 Schalke

⚽ Gnabry 4'

⚽ Goretzka 19'

⚽ Lewandowski 31'

⚽ Gnabry 47'

⚽ Gnabry 59'

⚽ Muller 70'

⚽ Leroy Sane 71'

⚽ Musiala 81'

Still five minutes to go before final whistle ????#FCBS04 pic.twitter.com/Ry3ZyzfChn