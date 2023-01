Blind s-a despărțit recent de Ajax, formație la care a crescut și la care a strâns 333 de meciuri, câștigând 11 trofee, inclusiv șapte titluri de campion în Eredivisie.

Olandezul a semnat un contract pe doar șase luni cu Bayern, valabil până la finalul sezonului. Potrivit presei germane, bavarezii îl consideră o soluție de avarie pe Blind, care trebuie să îl înlocuiască pe Lucas Hernandez, accidentat și indisponibil până la încheierea stagiunii.

"Abia aștept să joc aici. Începe cea mai importantă parte a sezonului, cea în care trebuie să câștigăm trofee. Bayern este un club care vrea să cucerească tot. Foamea de trofee de aici a fost decisivă în decizia mea. Sper să contribui cu experiența mea, voi da totul", a spus Daley Blind, după semnarea contractului.

Daley Blind (99 de meciuri și 3 goluri la naționala Olandei) a jucat la Cupa Mondială din Qatar, unde "Portocala Mecanică" a ajuns până în sferturile de finală, fază în care a fost eliminată de campioana Argentina, la loviturile de departajare.

"Suntem bucuroși că Daley ni se alătură. E un fundaș polivalent, poate juca în stânga sau în centru. Are o mare experiență internațională și calități de lider. Sunt convins că ne va ajuta", a spus și Hasan Salihamidzic, directorul sportiv al lui Bayern.

Pentru Daley Blind este doar a doua experiență în afara Olandei. În perioada 2014-2018 a fost jucătorul lui Manchester United, formație la care a jucat în 141 de meciuri și a cucerit Europa League, dar și alte trei trofee pe plan intern - Cupa Angliei, Cupa Ligii și Supercupa.

????️@BlindDaley: “I can hardly wait to play here. We’ve got the most important part of the season coming up, where it’s about titles – and a club like Bayern can win every trophy. The hunger for titles here at the club was key in my decision." ????⚪️ pic.twitter.com/S1wZNfyCcs