Surpriza URIASA pentru Balotelli! Ce GIGANT din Champions League il asteapta in vara

Mario Balotelli isi incheie peste cateva saptamani contractul cu Nice. Dupa Italia, Anglia si Franta, Super Mario va incerca un nou campionat.

Balotelli e dorit de Borussia Dortmund! Mario a fost unul dintre fotbalistii propusi de antrenorul Lucien Favre conducerii, iar tratativele dintre parti sunt avansate. Favre, si el acum la Nice, ii va lua locul lui Peter Stoger pe banca lui Dortmund in aceasta vara.



Balotelli, 27 de ani, si-a redescoperit cea mai buna forma in cele doua sezoane pe care le-a petrecut in Ligue 1. Italianul a marcat de 41 de ori in 64 de jocuri la Nice.



In cariera, Mario a mai trecut pe la Inter, City, Milan si Liverpool.