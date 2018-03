A anuntat Heynckes cine va fi viitorul antrenor de la Bayern? Varianta propusa public: "Il apreciez foarte mult!"

Jupp Heynckes nu va continua din vara la Bayern.

Antrenorul celor de la Bayern, Jupp Heynckes, considera ca Thomas Tuchel ar fi o varianta excelenta pentru a-l inlocui din sezonul viitor la Bayern.



"Cred ca Thomas Tuchel are calitate pentru a o antrena pe Bayern. Il apreciez pe Thomas Tuchel, si-a facut drumul la Mainz pornind de la echipele de juniori. Exista o scara pe care trebuie sa o urci: inveti abordarea corecta, cum sa tratezi cu oamenii.



Borussia Dortmund a jucat un fotbal grozav cu Tuchel, cu un sistem bun. Toate elementele fotbalului modern erau prezente. Tuchel a terminat pe 2, a castigat Cupa si a jucat un fotbal atragator. Mi-a facut placere sa o vad pe BVB cu el. De asta il apreciez si consider ca este un antrenor foarte bun" a spus Jupp Heynckes pentru Bild.

Revenit in finalul lui 2017 dupa demiterea lui Ancelotti, Heynckes a refuzat varianta de a continua pe banca lui Bayern si in sezonul viitor. Antrenorul de 72 de ani este sigur ca Bayern va alege un antrenor german care sa-l inlocuiasca.



"In trecut s-a mers pe varianta internationala, a antrenorilor deja castigatori de Champions League sau macar care au fost la un club de nivelul Barcelonei. Acum discutiile se invart in jurul antrenorilor germani si imi place asta. Clubul stie ce vrea. Au invatat ca limba germana este extrem de dificila pentru antrenorii straini.



Identitatea clubului este mentinuta mai bine cu un antrenor vorbitor nativ de germana. De acest lucru sunt convinsi cei responsabili" a mai spus Heynckes.

Jupp Heynckes a reusit prima tripla din istoria lui Bayern Munchen in 2013, castigand titlul, Cupa si Liga Campionilor. Apoi el s-a retras pana in acest sezon, cand a fost rugat de cei de la Bayern sa revina. Bayern este in carti pentru o noua tripla - titlul este aproape asigurat, echipa este calificata in semifinalele Cupei si are un retur usor cu Besiktas in optimile Ligii dupa 5-0 in mansa tur.