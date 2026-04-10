Conform Calcio Mercato, Inter a ajuns la un acord cu fundașul central bosniac de la Sassuolo, Tarik Muharemovic.

Una caldă, alta rece pentru Chivu și Inter

În vârstă de 23 de ani, Muharemovic este cotat, conform Transfermarkt, la 20 de milioane de euro.

Bosniacul este sub contract cu Sassuolo până în 2031, astfel că Inter va trebui să plătească o sumă consistentă pentru transferul fundașului central.

Publicația italiană susține că negocierile sunt programate să înceapă, însă, cel mai probabil, cele două părți vor ajunge să bată palma.

În același timp, Inter a primit o lovitură teribilă. Lautaro Martinez s-a accidentat din nou și se pare că va fi indisponibil aproximativ două săptămâni.

Se pare că atacantul argentinian a acuzat dureri musculare la gambă. Este vorba despre același picior la care a avut accidentarea care l-a făcut indisponibil săptămâni la rând. Totuși, se pare că nu este vorba despre o recidivă, ci de o nouă accidentare.

Cel mai probabil, Lautaro Martinez va reveni abia spre finalul lunii aprilie și va rata meciul cu Como din campionat, partida cu Cagliari și returul Cupei Italia cu Como.