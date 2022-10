Ronaldo Nazario, brazilianul care a cucerit de două ori Campionatul Mondial cu naționala sa și a reușit să își adjudece în două rânduri Balonul de Aur, a oferit un interviu "marcă înregistrată" pentru The Guardian.

Fostul atacant, în prezent președintele clubului Real Valldolid din La Liga, a creat un top, incluzând cei mai buni fotbaliști ai tuturor timpurilor din perspectiva sa, însă l-a lăsat deoparte pe tizul său, Cristiano Ronaldo.

„Cred că e un grup foarte special atunci când îl ai pe Diego (n.r. Maradona), Messi, Cruyff, Beckenbauer, Pele, Van Basten și Ronaldo.

M-aș include și pe mine. Lăsăm fanii să vorbească, să aibă o discuție. Dar nu-i poți cataloga, nu poți compara generațiile”, a precizat Ronaldo Nazario pentru The Guardian, citat de Mirror.co.uk.

Cristiano Ronaldo, în acest sezon

Chiar dacă a bifat opt apariții în acest start de stagiune, Erik ten Hag l-a utilizat pe Cristiano Ronaldo doar 340 de minute și l-a trimis încă din primul minut doar în trei partide: 0-4 vs Brentford (integralist), 1-2 vs Everton (61') și 0-0 vs Newcastle (72').

În penultimul meci, starul portughez a fost rezervă neutilizată, iar pentru jocul cu Chelsea de sâmbătă (1-1), Ronaldo a fost suspendat din cauza unui conflict intern la Manchester United.

Trofeele lui Ronaldo Nazario