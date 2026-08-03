Portarul norvegian Orjan Nyland, care s-a despărţit de Sevilla FC pe 30 iunie după trei sezoane la clubul spaniol, s-a întors ca jucător liber la fostul său club, RB Leipzig, cu care a semnat un contract pe doi ani, transmite EFE.

Nyland, titularul Norvegiei, revine la RB Leipzig

Nyland, în vârstă de 35 de ani, a jucat doar şapte meciuri oficiale pentru Sevilla sezonul trecut, dar a fost portarul titular al echipei naţionale a Norvegiei, care a ajuns în sferturile de finală ale ultimei Cupe Mondiale datorită prestaţiei sale superbe împotriva Braziliei în optimile de finală.

Această prestaţie i-a adus revenirea la RB Leipzig, care a terminat pe locul trei în Bundesliga sezonul trecut.

Nordicul pierduse lupta pentru titularizare la Sevilla

Portarul scandinav, care a evoluat prin sistemul de tineret al lui Hodd, şi-a făcut debutul profesional la acel club în 2011. A semnat cu Molde în 2013 şi a părăsit Norvegia în 2015 pentru a juca pentru echipa germană Ingolstadt 04, unde a petrecut trei sezoane înainte de a se transfera la clubul englez Aston Villa în vara anului 2018.

În Anglia, pe lângă clubul din Birmingham, a jucat şi pentru Norwich, Bournemouth şi Reading, şi a avut prima sa perioadă la RB Leipzig în sezonul 2022/23, câştigând Cupa Germaniei.

Orjan Nyland a ajuns la Sevilla în august 2023 pentru a-l înlocui pe marocanul Yassine Bono, care s-a transferat în liga din Arabia Saudită.

A fost titular obişnuit în primele două sezoane la clubul andaluz, jucând 28, respectiv 31 de meciuri oficiale, scrie Agerpres, înainte ca antrenorul grec Odysseas Vlachodimos să-l retrogradeze pe bancă în sezonul trecut.