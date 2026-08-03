Basarab Panduru s-a lămurit după trei etape: „Două echipe care se bat la retrogradare!”

Basarab Panduru s-a lămurit după trei etape: „Două echipe care se bat la retrogradare!” Superliga Basarab Panduru / Sursă Foto - captură ProTV/Sport.ro
SPORT.RO
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Fostul internațional Basarab Panduru a analizat remiza dintre Corvinul și Sepsi, scor 1-1, și a ajuns la concluzia că ambele formații vor lupta pentru salvare.

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Basarab PanduruSuperligaSepsi OSKCorvinul Hunedoara
Din articol

Corvinul și Sepsi și-au împărțit punctele în runda a treia din Superliga. Cele două reușite ale partidei au fost marcate în doar două minute. Mario Bratu a înscris pentru formația din Hunedoara în minutul 32, în timp ce Cosmin Matei a restabilit egalitatea în minutul 34.

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Basarab Panduru / Foto - Gabriel Chirea
Basarab Panduru / Sursă Foto - captură ProTV/Sport.ro
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Perspective sumbre pentru nou-promovate

Cele două grupări se cunosc bine din sezonul anterior în care au evoluat în eșalonul secund. Analizând prestația lor de duminică seară, Basarab Panduru s-a declarat convins că niciuna dintre cele două formații nu va reuși să producă o surpriză similară cu cea reușită de FC Argeș în stagiunea precedentă, când trupa lui Bogdan Andone a ajuns în play-off din postura de nou-promovată.

În viziunea lui „Pandi”, principalul obiectiv al ambelor cluburi va rămâne menținerea în prima ligă.

„N-ar fi multe lucruri de remarcat. Golul lui Bratu a fost marcat cu ajutorul lui Lazar, cred că putea să facă mai mult. Golul lui Sepsi vine dintr-un aut şi nu-mi dau seama cum a putut să marcheze Matei acolo, are un om în faţă, un om în spate. Se întoarce, preia şi trage la colţul lung. Meci echilibrat, două echipe care se bat la retrogradare”, a spus Basarab Panduru, potrivit Primasport.

După disputarea primelor trei meciuri, Corvinul și Sepsi au același număr de puncte, 4, fiind departajate exclusiv de golaveraj. Corvinul ocupă locul 7, urmată imediat în clasament de Sepsi, pe poziția a 8-a.

În următoarea etapă, Sepsi va primi pe 9 august vizita celor de la FCSB, în timp ce Corvinul are programată o deplasare pe terenul formației FC Botoșani, pe 10 august.

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