"Nu s-a prins nimeni!" Dezvaluirea incredibila a unui atacant de legenda din Bundesliga! Cum arata sotia lui care TRISA pentru el

S-a retras la finalul sezonului trecut dupa 12 ani petrecuti la Bayer Leverkusen.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Fostul atacant al celor de la Bayer Leverkusen, Stefan Kiessling, a dezvaluit modul incredibil prin care trecea testele fizice din pre-sezon - isi ruga sotia sa le faca in locul sau! Atacantul care a reusit 131 de goluri in 342 de aparitii pentru Bayer s-a retras in vara si lucreaza acum ca asistent al directorului sportiv, Rudi Voller.

Kiessling a dezvaluit ca sotia lui, Norina, l-a salvat in timp ce juca fotbal: "Niciodata nu am facut 100% din exercitiile fizice din perioada de pregatire, nici macar o data. Primesti un senzor pentru monitorizarea inimii si acolo sunt salvate toate datele. Cum sotia mea este o atleta foarte buna, ea facea exercitiile pe bicicleta dupa datele mele" le-a povestit Kiessling celor de la Bild.

Atacantul spune ca nu a banuit nimeni niciodata de tactica lui: "S-a descurcat atat de bine incat nimeni nu a observat" a mai spus Kiessling.