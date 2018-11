Suporterii au castigat: nemtii scot ziua de luni din Bundesliga, dupa protestele fanilor

Suporterii germani nu mai vor ca meciurile din Bundesliga sa fie programate in zilele de luni.

Dupa presiunile suporterilor, din ultima perioada, liga germana de fotbal a decis ca ziua de luni sa fie scoasa din programul meciurilor din Bundesliga incepand cu noul contract pentru drepturile TV.

In ultimele luni, fanii au gasit tot felul de metode pentru a atrage atentia asupra nemultumirii lor - mingi de tenis aruncate in teren, suluri de hartie igienica in fata portilor, sau peluze goale. Suporterii spun ca ziua de luni este total nepotrivita pentru programul lor.

Iar oficialii au inteles mesajul, astfel ca in acest moment exista o promisiune ferma ca ziua de luni va disparea din Bundesliga incepand cu noul contract pentru drepturile TV. Suporterii mai au de asteptat pana in 2021.

"DFL (liga germana) poate sa confirme ca decizia a fost luata inca din luna septembrie, iar meciurile nu vor mai fi programate lunea, incepand cu noul deal pentru drepturile TV", se arata in comunicatul publicat de Deutche Welle.

Schimbarea nu se poate face pana atunci, pentru actualul contract pentru drepturi TV (2017-18 / 2020-21), vandut pe 4,7 miliarde de euro, prevede ca anumite meciuri sa se joace inclusiv lunea.