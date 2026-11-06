Winger-ul francez în vârstă de 24 de ani este unul dintre cei mai importanți jucători ai campioanei Germaniei, iar interesul lui Real Madrid îi determină pe bavarezi să acționeze.

Actuala înțelegere expiră în 2029, însă Bayern îi propune un nou contract, valabil până în 2032, cu un salariu brut de 25 de milioane de euro pe an, față de 14 milioane cât câștigă în prezent. Potrivit informațiilor apărute în presa germană, Olise ar dori și o clauză de reziliere de 200 de milioane de euro.

Bayern nu vrea să renunțe la francez

Jurnalistul Fabrizio Romano a dezvăluit că oficialii clubului sunt conștienți de interesul lui Real Madrid și al președintelui Florentino Perez. Bayern nu intenționează să-l lase să plece, indiferent de suma oferită.

Și directorul executiv Jan-Christian Dreesen a vorbit despre viitorul fotbalistului, fără să confirme că negocierile pentru un nou contract au început.

„Michael este un fotbalist cu un talent excepțional. Dacă m-ar întreba cineva astăzi dacă poate câștiga Balonul de Aur, răspunsul meu ar fi: nu văd de ce nu. Vrem ca Michael să joace pentru noi cât mai mult timp posibil. Când va veni momentul potrivit, vom discuta cu el despre viitor”, a declarat Dreesen pentru Sport Bild.

Olise a ajuns la Bayern în 2024, de la Crystal Palace, pentru 53 de milioane de euro. În 121 de apariții pentru formația germană, francezul a marcat 54 de goluri și a oferit 61 de pase decisive.