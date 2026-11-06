Echipa portugheză de ligă secundă Torreense a obţinut o victorie incredibilă cu Ararat-Armenia, 3-2, la Leiria, după două goluri marcate în minutele adiţionale, de Javi Vazquez (90+3) şi Musa Drammeh (90+5), în etapa a patra din Europa League.

Torreense - Ararat-Armenia 3-2, cu goluri marcate de portughezi în minutele 90+3 și 90+5

Lusitanii au deschis scorul prin Jorge Aguirre (13), care a fost eliminat nouă minute mai târziu.

Fosta adversară a Universităţii Craiova în Europa League a întors scorul prin golurile înscrise de Karen Muradian (41) şi Bruno Wilson (58), dar gazdele au reuşit să revină după ce portarul formaţiei armene, Joao Bravim, a fost eliminat (76).

La golul de 2-2, marcat de Javi Vazquez, pasa decisivă a venit de la David Bruno, fostul fundaș dreapta de la Astra Giurgiu (2019-2021), notat cu 7.5 de Flashscore și cu 7.4 de Sofascore, mult peste media echipei.

Portughezul, care în februarie va împlini 35 de ani, joacă la Torreense din 2025.

Clasamentul din Europa League

loc echipa J V E Î GM-GP P

1 Benfica 4 4 0 0 13-3 12

2 Bournemouth 4 4 0 0 11-2 12

3 Ferencvaros 4 4 0 0 11-3 12

4 Union Saint-Gilloise 4 3 1 0 10-2 10

5 Juventus 4 3 1 0 11-4 10

6 Olympiakos Pireu 4 3 1 0 4-1 10

7 Bayer Leverkusen 4 3 0 1 8-1 9

8 Beşiktaş 4 2 1 1 11-8 7

9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 5-4 7

10 Levski Sofia 4 2 1 1 4-3 7

11 Sunderland 4 2 1 1 4-4 7

12 NEC Nijmegen 4 2 1 1 8-9 7

13 Olympique Lyon 4 2 1 1 6-7 7

14 AZ Alkmaar 4 2 0 2 7-4 6

15 Anderlecht 4 2 0 2 6-3 6

16 OFI Creta 4 2 0 2 5-4 6

17 Rennes 4 1 3 0 4-3 6

18 Omonia Nicosia 4 2 0 2 6-7 6

19 Torreense 4 2 0 2 7-9 6

20 Real Sociedad 4 1 2 1 9-4 5

21 Crystal Palace 4 1 2 1 9-6 5

22 Sparta Praga 4 1 1 2 6-6 4

22 Hoffenheim 4 1 1 2 6-6 4

24 Sturm Graz 4 1 1 2 3-6 4

25 NK Celje 4 1 1 2 5-9 4

26 RB Salzburg 4 1 1 2 3-8 4

27 Celta Vigo 4 1 0 3 4-6 3

28 AC Milan 4 1 0 3 4-7 3

28 Jagiellonia Bialystok 4 1 0 3 4-7 3

30 Viktoria Plzen 4 1 0 3 3-7 3

31 Olympique Marseille 4 1 0 3 2-6 3

32 Celtic 4 1 0 3 6-11 3

33 Hapoel Beer-Sheva 4 0 1 3 1-8 1

34 Lillestroem SK 4 0 1 3 2-10 1

35 Lech Poznan 4 0 1 3 2-12 1

36 FC Ararat-Armenia 4 0 0 4 4-14 0

* Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în optimi.