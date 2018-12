Mesaj special pentru fanii romani! Nemtii de la Bayern nu au uitat de suporterii din Romania si le-au multumit pentru sustinere: FOTO

Nemtii de la Bayern Munchen le-au multumit in limba romana fanilor de la noi pentru sustinere.

Bayern Munchen le-a multumit fanilor din Romania pentru sustinere prin intermediul unui mesaj in limba romana. Nemtii au postat pe pagina oficiala un colaj foto cu jucatorii Thiago Alcantara, Ribery si Thomas Muller, pe care au scris "Multumesc".

In descrierea postarii, acestia au scris: "Dragi fani din Romania, va multumim pentru suportul aratat in 2018! Sa dam totul in 2019!".

Primul comentariu a fost tot al lor: "Am scris corect?!".

Postarea a adunat o multime de like-uri si comentarii, suporterii romani multumind la randul lor pentru gest.

Desigur, si cativa fani ai Borussiei au raspuns :)