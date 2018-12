Si-a anuntat plecarea de la Sparta! ULTIMA ORA: Primul roman care paraseste "colonia" de la Praga

Bogdan Vatajelu anunta ca isi doreste sa plece de la Sparta Praga, echipa la care mai joaca Florin Nita, Alex Chipciu si Nicusor Stanciu.

Colonia de romani de la Sparta Praga se poate destrama in 2019. Vatajelu anunta ca isi doreste sa plece, in timp ce Stanciu are oferte, spune chiar fostul fotbalist al Craiovei. Viitorul lui Chipciu este si el incert, dat fiind ca el apartine inca de Anderlecht.



"Eu clar imi doresc sa joc, sa plec! Daca nu se poate sa joc la Sparta, cu siguranta se va gasi o echipa unde sa joc. Stanciu a avut un an extraordinar la Sparta si sigur ca ofertele ma gandesc ca au aparut, e clar ca isi va dori si el sa plece undeva. Vorbim, avem si un grup al nostru si vorbim acolo mai multe chestii si desigur ca el isi doreste sa ramana, dar clar ca ar lua in considerare o oferta avantajoasa, dintr-un campionat mai puternic. Chipciu, din ce stiu, e imprumutat pana la vara. Nita, tot la fel, cred ca avem aceeasi ani de contract. Nu stiu ce se va intampla, vom vedea dupa pregatirea de iarna", a spus Vatajelu pentru Telekom.

Vatajelu spune ca ar lua in considerare si o revenire la Craiova, echipa in tricoul careia a jucat 111 meciuri.

"In momentul asta mi-as dori sa joc, nu orice optiune, dar m-as gandi la variante, pentru ca imi doresc enorm sa revin la forma mea de acum un an si ceva. E clar ca voi analiza orice varianta, pentru ca e vorba de viitorul meu", a mai spus el.

25 de ani are Bogdan Vatajelu. Este a fost cumparat de Sparta cu 1.3 milioane si a jucat 39 de meciuri in tricoul formatiei din Cehia.