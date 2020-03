Leipzig si-a chemat jucatorii la antrenamente! Conditiile stricte impuse de conducerea clubului

Echipa germana si-a reluat antrenamentele.

RB Leipzig a reinceput antrenamentele vineri, dupa o pauza de 5 zile. Conducerea clubului a impus insa conditii stricte pentru desfasurarea acestora.

Astfel, jucatorii sunt impartiti in grupuri, antrenamentele efectuandu-se pe 3 terenuri. Exercitiile sunt facute in mod individual, fiind excluse toate exercitiile care necesita contact fizic intre intre fotbalisti. Jucatorii nu au voie sa intre in vestiare sau in dusuri. De asemenea, acestia mananca in camerele lor de la centrul de pregatire sau acasa.

Leipzig vrea astfel sa-si mentina jucatorii in forma pentru reluarea campionatului. Gruparea lui Nagelsmann se afla pe pozitia a treia in Bundesliga, cu 50 de puncte, 5 sub liderul Bayern Munchen si la doar un punct de pozitia secunda, ocupata de Dortmund.

In Germania sunt pana acum 11 000 de cazuri de infectare cu Covid-19 si 20 de decese.