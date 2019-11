INCREDIBIL! Bayern isi permite luxul de a REFUZA un antrenor! A sunat conducerea sa isi ofere serviciile si i-au trantit usa in nas 

Bayern Munchen a ramas fara antrenor dupa ce l-au demis pe Niko Kovac.

Infrangerea din Bundesliga cu Frankfurt (1-5) l-a costat postul de antrenor pe Niko Kovac. Bayern ii cauta inlocuitor, insa se pare ca nu se grabeste sa gaseasca unul. Pe lista posibililor inlocuitori se regaseste si numele lui Arsene Wenger, cel care s-a declarat dispus sa preia echipa.

"Nu am negat niciodata contactele cu Bayern, cunosc persoanele care conduc clubul de mai bine de 30 de ani. Am fost pe punctul de a merge acolo de ceva timp. Deocamdata nu am vorbit cu ei si nici nu stiu daca voi vorbi", a declarat Wenger intr-un interviu acordat la beIN Sports.

Conform "Bild", Wenger nu va prelua banca tehnica a lui Bayern. Francezul ar fi luat legatura cu presedintele clubului bavarez pentru a-si oferi serviciile, insa a fost refuzat cu vehementa.

"Wenger l-a sunat pe Karl-Heinz Rummenigge miercuri dupa-amiaza, aratandu-si interesul pentru a o prelua pe Bayern. Bayern il apreciaza pe Wenger pentru toata munca sa ca antrenor al lui Arsenal, insa nu este o optiune", a scris Bild.