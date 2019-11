REFUZ CATEGORIC PENTRU BAYERN! Principalul favorit sa ii ia locul lui Niko Kovac NU vrea sa o preia pe campioana Germaniei

Din articol A mai refuzat-o pe Bayern de doua ori

Bayern Munchen l-a dat afara pe fostul antrenor, Niko Kovac, in urma infrangerii usturatoare cu Frankfurt din Bundesliga (5-1).

Bayern Munchen l-a contactat pe antrenorul lui PSG, Thomas Tuchel, pentru a-l inlocui pe Niko Kovac, conform Sky Sports Deutschland. Raspunsul lui Tuchel nu a intarziat sa apara, refuzand categoric gruparea germana. Aflat sub contract cu PSG pana in luna iunie a anului 2021, tehnicianul neamt a anuntat ca aventura sa in Paris nu este incheiata si intentioneaza sa isi duca la bun sfarsit contractul, dupa cum scrie L'Equipe.

"Nu ma intereseaza nicio oferta, deoarece sunt antrenorul lui PSG. Am un contract si nu ma pot gandi la alte cluburi", a spus Tuchel la conferinta de presa.

A mai refuzat-o pe Bayern de doua ori

Interesul lui Bayern pentru Tuchel nu este nou, clubul bavarez a incercat sa il mai aduca in 2017 si in 2018, insa raspunsul lui a fost acelasi.