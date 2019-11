Umilinta ISTORICA pentru Bayern! Au pierdut cu 5-1 la Frankfurt! Leipzig a reusit scorul serii in Europa! A distrus-o cu 8-0 pe Mainz

Bundesliga a oferit doua rezultate incredibile in aceasta etapa.

Bayern Munchen s-a deplasat la Frankfurt, meci contand pentru etapa a 10-a din Bundesliga. Echipa antrenata de Niko Kovac pornea ca favorita in aceasta confruntare, insa nu se astepta nimeni la ceea ce avea sa urmeze. In minutul 9 al partidei, Boateng a comis un fault la marginea careului din postura de ultim aparator, iar dupa consultarea VAR arbitrul partidei i-a acordat cartonasul rosu. De aici a inceput calvarul pentru bavarezi, in conditiile in care aveau sa evolueze cu un om in minus aproape tot meciul.

In minutul 25 Kostic a marcat pentru Frankfurt, iar 8 minute mai tarziu Sow a dublat avantajul formatiei antrenate de Adi Hutter. In minutul 27, Robert Lewandowski a marcat pentru Bayern si parea ca bavarezii revin in meci. Dupa pauza, insa, a urmat dezastrul pentru Bayern. Abraham a marcat pentru 3-1 in minutul 49, Hinteregger a marcat si el in minutul 61, iar Paciencia a punctat in minutul 85, stabilind scorul final al partidei, 5-1 in favoarea lui Frankfurt. In acest moment, Bayern se afla pe locul 4 in clasamentul din Bundesliga, cu 18 puncte dupa 10 etape, cu 4 puncte mai putin decat liderul Monchengladbach. De partea cealalta, Frankfurt se claseaza pe locul 6 cu 17 puncte.

Nu doar rezultatul meciului dintre Frankfurt si Bayern a fost surprinzator. Un alt meci din Bundesliga a oferit scorul serii in Europa. Red Bull Leipizig a primit vizita celor de la Mainz. Cei de la Leipzig porneau favoriti in aceasta partida si si-au dovedit acest statut pe tot parcursul partidei.

Sabitzer a deschis scorul foarte repede pentru Leipzig in minutul, iar pana la pauza, formatia antreanta de Nagelsmann a mai punctat de inca 5 ori prin Werner in minutul 30, Nkunku in minutul 35, Halstenberg in minutul 39 si Poulsen in minutul 44. Scorul la pauza era 5-0. In partea a doua, Leipzig a mai punctat de inca 3 ori prin Werner in minutele 48 si 87 si Mukiele in minutul 50. Meciul s-a terminat cu scorul de 8-0 in favoarea lui Leipzig si a demolat-o pe Mainz. In urma acestui succes, Leipzig se claseaza pe locul 3 cu 18 puncte, in schimb ce Mainz se afla pe locul 13 cu doar 9 puncte.

05': RB Leipzig 1-0 Mainz

30': RB Leipzig 2-0 Mainz

35': RB Leipzig 3-0 Mainz

38': RB Leipzig 4-0 Mainz

44': RB Leipzig 5-0 Mainz

48': RB Leipzig 6-0 Mainz

50': RB Leipzig 7-0 Mainz

87': RB Leipzig 8-0 Mainz Wow. ???? pic.twitter.com/GqRlIYvUG3 — Squawka Football (@Squawka) November 2, 2019