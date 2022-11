Kylian Mbappe a avut o evoluție excelentă marți seara în meciul de debut al ”cocoșilor” lui Didier Deschamps de la Campionatul Mondial din Qatar, Franța - Australia 4-1 în Grupa D a turneului final, partidă în care atacantul a înscris un gol și a oferit și un assist pentru golgheterul Giroud.

Mai mult, Mbappe a reușit o performanță nemaiîntâlnită în ultima jumătate de secol la un Campionat Mondial.

Conform Opta, în victoria cu Australia, el a atins mingea de 19 ori în careul advers!

Ultima dată când această ”bornă” a fost atinsă a fost la ediția din 1970, performerii de atunci fiind Luigi ”Gigi” Riva (Italia), Uwe Seeler și Gerd Muller (ambii Germania), ultimii doi decedați recent, în 21 iulie 2022 și, respectiv, 15 august 2021.

