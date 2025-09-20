Harry Kane a reuşit o triplă pentru Bayern Munchen în meciul pe care campioana en titre a Germaniei l-a câştigat în deplasare, cu scorul de 4-1, în faţa formaţiei Hoffenheim, sâmbătă, în cadrul etapei a patra din Bundesliga.



Kane a deschis scorul în finalul primei reprize (44), iar apoi a mai marcat de două ori din penalty, pe parcursul reprizei secunde (49. 77).



Pentru bavarezi a mai punctat Serge Gnabry (90+9), în timp ce golul de onoare al gazdelor a fost reuşit de Vladimir Coufal, în urma unei lovituri libere (82).



În vârstă de 32 de ani, Harry Kane a reuşit cu această ocazie al nouălea său hat-trick de la sosirea la Bayern, în 2023. El a ajuns la un total de 98 goluri în 103 meciuri disputate pentru clubul munchenez în toate competiţiile.



Internaţionalul este golgheterul actualei ediţii a ligii germane, cu un 8 goluri, trei dintre ele de la punctul cu var.



Graţie acestui succes, al patrulea consecutiv de la debutul sezonului, Bayern Munchen a rămas în fotoliul de lider al clasamentului, cu maximum de puncte (12).



Tot sâmbătă, FSV Mainz, viitoarea adversară a echipei Universitatea Craiova în Conference League, s-a impus cu scorul de 4-1 pe terenul formaţiei FC Augsburg, graţie golurilor lui Kaishu Sano (14), Dominik Kohr (26), Paul Nebel (60) şi Armindo Sieb (69). Pentru gazde a punctat Samuel Essende (84).



Acesta este primul succes obţinut de Mainz în actuala ediţie din Bundesliga, graţie căruia a urcat pe locul 12 în clasament, cu patru puncte.



Universitatea Craiova, liderul campionatului României, o va înfrunta pe FSV Mainz în Bănie, pe 21 noiembrie.

Agerpres

